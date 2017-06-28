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Türkiye Alman basınının gündeminden düşmüyor

Almanya'da yayın yapan gazetelerin birleştiği ortak nokta, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalifliği oldu.

28.06.2017 - 12:54
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Türkiye Alman basınının gündeminden düşmüyor

alman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'ya karşı uyguladığı net tavır, Almanya'da büyük bir rahatsızlığa neden oluyor.

Almanya'nın eski günlerdeki gibi Türkiye'nin politikalarına yön verememesinden şikayet eden Alman basını, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yapılan haberlere geniş yer ayırıyor.

ERDOĞAN ALMANYA'YI ESİR ALDI

Ülkede yayın yapan Tagesspiegel gazetesinde yer alan haberde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şansölye Merkel karşısında üstünlük sağladığı ve Erdoğan'ın Almanya'yı esir almış gibi hareket ettiği ifade edildi.

MİT VEKİLLERİ İZLİYOR

Almanya'da yayın yapan Die Welt de Türkiye hakkında birçok haberi gündeme taşıyor.

Gazetede yayınlanan son haberde; Alman emniyet teşkilatının, milletvekillerine Türkiye uyarısında bulunduğu belirtildi. Haberde; Türk gizli servisi MİT'in Alman milletvekillerini izlemeye aldığı savunuldu.

FETÖ'CÜ SAYISI AZALDI

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminden sonra FETÖ'cülere büyük kolaylıkların sağlandığı Almanya'daki medya kuruluşları, örgüt üyeleriyle röportaj yapmaktan da kaçınmıyor.

150 BİNDEN 70 BİNE DÜŞTÜLER

Tagesspiegel gazetesi, FETÖ'nün Almanya imamı Ercan Karakoyun ile röportaj yaptı. FETÖ'cü Karakoyun, röportajda 150 binden 70 bine düştüklerini söyledi. Karakoyun, "İstisnai bir durumdayız, korkuyoruz." diye konuştu.

Ercan Karakoyun, Berlin’de Gülen hareketinin Almanya Şubesi kabul edilen Diyalog ve Eğitim Vakfını yönetiyor.

Türkiye Alman basınının gündeminden düşmüyorFOTOĞRAF: FETÖ'cü Ercan Karakoyun, Türkiye düşmanı Cem Özdemir

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