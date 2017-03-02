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Türkiye Almanya'nın tavrına tepkisiz kalmadı

Adalet Bakanı Bozdağ'ın Almanya’da Türk vatandaşlarla toplantı yapmalarına izin verilmemesine, Ankara'dan tepki gecikmedi.

02.03.2017 - 20:53
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Türkiye Almanya'nın tavrına tepkisiz kalmadı

Türkiye Almanya'nın tavrına tepkisiz kalmadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya’da Türk vatandaşlarla toplantı yapmalarına izin verilmemesi nedeniyle Ankara Berlin yönetimine sert diplomatik tepki gösterdi.

ALMANYA'YA NOTA

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, akşam Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bakanlıkta Avrupa ile ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay tarafından kabul edilen Erdmann’a Türkiye’nin protestosu hem sözlü hem de yazılı nota ile iletildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI VURGUSU

Türkiye iki bakanın vatandaşlarla yapacağı toplantıya izin verilmemesini demokratik ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi ifade özgürlüğüne aykırı bir tutum olduğunu da vurguladı.

Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya tepki VİDEO

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