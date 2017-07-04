Türkiye Almanya'ya nota verdi

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Almanya'daki Federal Başbakanlık binası önünde Phlipp Ruch adlı sanatçı tarafından yapılan provokatif eyleme tepki göstererek, acil kodlu bir notayı Alman Dışişleri Bakanlığına iletti.

ACİL NOTUYLA YAZI GÖNDERİLDİ

Almanya Federal Başbakanlık binası önünde dün bir podyum üzerine çıkarılan arabanın önüne açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in resimlerinin bulunduğu, "Bu arabayı kazanmak istiyor musun? o zaman diktatörlüğü öldür" yazılı pankarta ilişkin Berlin Büyükelçiliği, Alman Dışişleri Bakanlığına acil notuyla bir yazı göndererek, tepkisini iletti.

"Siyasi Güzellik Merkezi" adlı kuruluşun yaptığı bu eylem hakkında Büyükelçilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 Temmuz 2017 Pazartesi günü Almanya Federal Başbakanlık binası önünde bir podyum üzerine çıkarılan arabanın önüne açılan ve sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da resminin bulunduğu "Bu arabayı kazanmak istiyor musun? o zaman diktatörlüğü öldür" yazılı bir pankart açılmıştır. Federal Başbakanlık önünde ve güvenlik güçlerinin korumasında bu tür şiddet içerikli bir eyleme müsade edilmesi anlaşılır ve kabul edilir bir durum değildir. Toplumların barışı ve ortak değerlerin korunması gereken hassas bir dönemde nefrete ve şiddete teşvik etmeye müsait bu tür eylemlerin barışa hizmet etmeyeceği aşikardır. Bu kapsamda Berlin Büyükelçiliği olarak Alman Dışişleri Bakanlığına acil notuyla bir yazı göndererek, bu tür şiddet içerikli eylemlerin kabul edilemez olduğu ve konuya ilişkin duyulan derin rahatsızlık bildirilmiştir."

DAHA ÖNCE DE BENZER PROVOKATİF EYLEMLER YAPTI

Siyasi Güzellik Merkezi'ne bağlı çalışan Philipp Ruch, daha önce de benzer bir çok provokatif eylem gerçekleştirmişti.

Merkez tarafından, daha önce Berlin'de bir kafese konulan iki kaplana verilecek yemin sığınmacı olacağı ifade edilmişti. Eylem Alman kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Diğer bir eylemde ise merkez, Berlin'de sözde Akdeniz'de hayatını kaybeden bir sığınmacı için bir defin töreni hazırlamış ancak tabutun içinde cenaze olup olmadığı ya da sığınmacının kimliğine dair bilgi paylaşmamıştı.