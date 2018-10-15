Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

Suriye'de dengeler değişiyor.

Türkiye, terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan Münbiç'e yönelik operasyon için hazırlıkta.

Teröristler, kentin etrafında hendekler kazmaya başladı.

TÜRK-AMERİKALI ASKERLER KAYNAŞIYOR

Bölgede Amerikalı askerlerle birlikte devriye görevine çıkan Mehmetçik, Gaziantep'te ABD'li askerlerle bir araya geldi.

RUSLAR BU FOTOĞRAFI BEĞENMEDİ

Ortak devriyeler öncesi askerler karşılıklı bilgi paylaşımında bulundu.

Basına yansıyan Türk-Amerikalı askerlerin fotoğraflarının ardından Rusların ajansu Sputnik hemen harekete geçti.

Bu yakınlaşmayı istemeyen Ruslar, Amerika'nın terör örgütü YPG'ye gönderdiği silahları hatırlatan bir haber servis etti.

Ruslar bu haberi servis ederken bir konuyu unutmuştu.

Terör örgütü YPG'ye destek olan sadece Amerika değildi. Rusya da bölgedeki teröristlerle zaman zaman işbirliği içerisindeydi.