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Türkiye Antarktika'da bilim üssü kuracak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika'ya kalıcı bir üs kuracağımızı açıkladı.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 04:13..
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Türkiye Antarktika'da bilim üssü kuracak

Geçtiğimiz yıl Türk ekibinin Antarktika'da sadece gemi ile araştırma yaptığını dile getiren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu sefer hem gemiyle hem de karadan araştırma yapacağız" dedi.

Türkiye Antarktika'da bilim üssü kuracak

"KALICI BİR ÜS KURACAĞIZ"

15 Mart'ta geçici ilk üssümüzün kurulduğunu belirten Bakan Özlü, "Türkiye, Antarktika'da bilim seferi düzenliyor. Antarktika'da bilimsel araştırmalar yapmak üzere kalıcı bir üs kurmak için çalışıyoruz. Şuan üssü nereye kurabileceğimiz noktasında fizibilite etüdü yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Özlü: Antarktika'ya kalıcı bir üs kuracağız VİDEO

17 NOKTA BELİRLENDİ

Antarktika'da en uygun noktaya üs kurulacağını dile getiren Bakan Faruk Özlü, "Geçtiğimiz yıl 17 nokta belirlendi. Bu sene tekrar üzerinden gideceğiz. En uygun noktada Türkiye'ye bir üs kuracağız" şeklinde konuştu.

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