Türkiye askerinin yanında

Afyonkarahisar'da huzurevinde yaşayan 65 yaşındaki Turan Kaplan, emekli maaşı ile aldığı bere ve çorapları Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere gönderdi. Kaplan bir de mektup yazdı.

Emekli maaşıyla aldığı çorap ve bereyi Mehmetçik'e gönderdi VİDEO

BİR AYLIK MAAŞINI MEHMETÇİK'E BAĞIŞLADI

Öte yandan Gümüşhane'de esnaf emeklisi Sırrı Şeker de, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere bir aylık maaşıyla destek oldu.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret eden Şeker, bir aylık emekli maaşını Mehmetçik Vakfı'na ulaştırılmak üzere Vali Memiş'e teslim etti.

"TÜM TÜRKİYE ONLARA DUACI"

Şeker, ülkenin güvenliği için mücadele eden Mehmetçik'in muzaffer olmasını dileyerek, "Tüm kahraman Mehmetçikleri Allah'a emanet ediyorum. Tüm Türkiye ve dünya Müslümanları onlara duacı." dedi.

Vali Memiş de duyarlı davranışından ötürü Şeker'e teşekkür ederek, şunları söyledi:

BAĞIŞLANAN 71 KİLO PESTİL AFRİN'E GÖNDERİLDİ

"En zor şartlarla görev yapan askerimiz, polisimiz bizlerin gurur kaynağı. Vatandaşımız da sağ olsunlar son derece duyarlı. Yurdumuzun her bölgesinden her gün bir destek haberi duyuyoruz. Bildiğiniz gibi geçen hafta ilimizdeki pestil-köme üreticileri ile bin 71 kilogram pestil-kömeyi Afrin'e gönderdik. Bugün de bir duyarlı vatandaşımız bir aylık emekli maaşını son kuruşuna kadar Mehmetçik'imize bağışladı. Bu tür destekler güvenlik güçlerimize moral, motivasyon kaynağı olur. Kendisine bu hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."