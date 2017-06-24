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Türkiye Avusturya'ya yeni büyükelçi atıyor

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Viyana'ya yeni bir büyükelçi atayacağını duyurdu.

24.06.2017 - 09:02
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elçi

Bakanlık sözcüsü, yeni büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın 4 Temmuz'da göreve başlayacağını belirtti.

Türkiye'nin son Viyana Büyükelçisi Hasan Göğüş, Ağustos 2016'da istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılmış, bir daha da Avusturya'ya dönmemişti.

İLİŞKİLERDE BÜYÜK GERİLİM YAŞANMIŞTI

Karar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara'nın AB'nin demokratik standartlarına uymadığı gerekçesiyle Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılmasını isteyen Avusturya'nın çağrısının ardından alınmıştı.

Aynı dönem PKK yanlılarının Viyana'da gösteri yapmasına izin verilmesi de ilişkileri germişti. Ayrıca Viyana Havalimanı'nda bir gazetenin "Türkiye'de 15 yaşın altındaki çocuklarla cinsel ilişkiye izin verildiğini biliyor musunuz?" yazılı bir ilan yayınlatması ve Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın basın özgürlüğüne vurgu yaparak bu reklamı savunması, Türkiye'nin sert tepkisine neden olmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avusturya İslam düşmanlığının merkezi haline geldi. Viyana Büyükelçimizi istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırdık." açıklamasında bulunmuştu.

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