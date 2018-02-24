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Türkiye Barolar Birliği Anıtkabir'e çıktı

TBB tarafından bugün Ankara'da düzenlenecek olan, 'Türkiye Barolar Birliği ve Barolar Türkiye'dir' konulu toplantıya katılmak için kente gelen binlerce avukat cübbeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

DHA | 24.02.2018 - 13:40..
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Türkiye Barolar Birliği Anıtkabir'e çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Tabipler Birliği, Mimarlar Odası ve Türkiye Barobar Birliği gibi kuruluşların başındaki Türk ve Türkiye isimlerinin değişeceğini söylemesinin ardından avukatlar Anıtkabir'e şikayete gitti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından bugün Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenecek olan "Türkiye Barolar Birliği ve Barolar Türkiye'dir" konulu toplantıya katılmak için farklı illerden çok sayıda avukat sabah saatlerinde Ankara'ya geldi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve beraberindeki binlerce avukat Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı yoldan yürüyen avukatlar, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Anıtkabir'e çıktı

"TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, TÜRKİYE'DİR"

Daha sonra Feyzioğlu ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Başkan Feyzioğlu, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Türkiye'nin her yerinden binlerce meslektaşımızla ve halkımızla bütünleşerek yapacağımız bugünkü 'söz savunmanın' toplantısı öncesinde yetkili kurumlarımız, baro başkanlarımız ve meslektaşlarımızla birlikte huzurundayız. Hep birlikte diyoruz ki, Barolar ve Türkiye, Barolar Birliği Türkiye'dir. Baroların Birliği Türkiye'nin birliğidir.

Türkiye Barolar Birliği Anıtkabir'e çıktı


"TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HALKIN AVUKATIDIR"

Dört bir yanımızı sarmış ateş çemberinden ve ülkemizin üzerine kurulan tüm senaryolardan çıkış yolu milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektir. Milli birlik, hukukun üstünlüğü paydasında her vatandaşımızın kucaklaşmasıyla sağlanabilir. Hukukun üstünlüğü için bağımsız, tarafsız, güvenilir bir yargı zorunludur. Güvenilir bir yargının olmazsa olmaz şartı avukatların bağımsızlığıdır. Avukatların bağımsızlığı ise bağımsız ve güçlü baroların varlığına bağlıdır. Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesi, barolar ve Türkiye Barolar Birliği halkın avukatıdır. Biz Cumhuriyet devriminin yılmaz savunucusu olan avukatlar hep birlikte başaracağız. Çünkü davamızda haklıyız."

Türkiye Barolar Birliği Anıtkabir'e çıktı

Türkiye Barolar Birliği Anıtkabir'e çıktı

Türkiye Barolar Birliği Anıtkabir'e çıktı


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