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Türkiye Barolar Birliği'ne FETÖ operasyonu

"ByLock" kullandığı tespit edilen 22'si avukat, üçü Türkiye Barolar Birliği personeli 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

18.05.2017 - 11:27
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Türkiye Barolar Birliği'ne FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 22'si avukat, 3'ü Türkiye Barolar Birliği personeli 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

13'Ü GÖZALTINDA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığı ve ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi. Haklarında karar çıkarılan diğer zanlıları gözaltına alma işleminin ise sürdüğü öğrenildi.

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