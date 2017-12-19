Türkiye birikimleriyle büyüyor

Birikim Okulları Batıkent Kampüsü'nün açılış töreninde Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz birer konuşma yaptılar.

AÇILIŞA KATILAN İSİMLER

Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, Ankara İl Millî Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, Ak Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Başkanı M. Recai Kutan, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, Özel Okullar Derneği Başkanı Ahmet Akça ve çok sayıda bürokrat, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, özel okul yöneticisi, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

HAYAT DENGE MODELİ

Kürsüye ilk gelen Yusuf Yalçın, uyguladıkları “Fıtrattan Umrana” eğitim felsefesiyle oluşturdukları Hayat Denge Modeli hakkında bilgi verdi. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim verdiklerini ifade eden Yalçın, öğrencide akademik başarı kadar manevi ve sosyal gelişimi de önemsediklerini ifade ettiler. Ayrıca Birikim Vakfı bünyesinde bir üniversite açacaklarının müjdesini verdi.

"VASIFLI OKULLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Daha sonra kürsüye gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Vasıflı okullara ihtiyacımız var. Buradan mezun olanların hayata atılabilecek seviyede olması gerekiyor. Eğer bir çocuk 18-19 yaşında hayata atılmak istiyorsa o yaşlarda hayata atılabilecek bir vasıf kazanmış olması gerekir. Elbette burada bir değerler eğitimine ihtiyaç vardır.” dedi.

"EN ÖNEMLİ ESER YARINLARA BIRAKILACAK NESİLLERDİR"

Son olarak kürsüye Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz geldi. Açıklamalarında öncelikle Birikim Vakfı Mütevelli Heyeti’ne ve Birikim Okulları kurucu ve idarecilerine teşekkür eden Yılmaz, “Sadakayı cariye bırakmak esastır, çünkü herkes gelip geçicidir. Yarınlara bırakılabilecek en önemli eser iyi yetiştirilmiş nesillerdir. İyi yetiştirilmiş nesiller de iyi okullarla birlikte iyi bir eğitim sistemine sahip olmaktan geçer. Birikim Okullarının, Türkiye’nin ihtiyacı olan eğitim kurumlarının sayısını çoğaltacağına inanıyorum. Mensubu olduğu milletin değerlerinden hareketle dünyayı okuyan ve toplumuna değer katan gençlerin yetiştirilmesinde Birikim Okullarına büyük sorumluluk düşmektedir.

"EVLATLARIMIZI SINAVA DEĞİL HAYATA HAZIR KILMAK İSTİYORUZ"

Bu sorumluğunun gereğini yapacaklarından hiçbir kuşkum yok. Evlatlarımızı sınava değil hayata hazır kılmak istiyoruz. Evlatlarımızı gelecek yüzyıla göre yetiştirmeliyiz. Çünkü onların yaşayacakları dönem gelecektedir. Geleceğin teknolojisini, bilgisini, birikimini dünyanın nereye gittiğini görerek evlatlarımıza şimdiden verebilmeliyiz. Değerler eğitimini, esas ders neyse o dersin içinden ayrılmaz hâle getirmek lazımdır. Galatasaray Lisesi’nin, Sivas Lisesi’nin bir dönem mezunları yok, Çanakkale’ye gitti derler. Bir ülke için canını vermekten daha büyük değerler eğitimi evlatlarımıza daha nasıl verilebilir? 15 Temmuz’da hakkımıza, hukukumuza, millî irademize kastettiler. Yediden yetmişe buna en güzel cevabı kenetlenerek verdik. Bu değerler bu ülkenin genlerinde var. İşte millet olmak böyle bir şey.“ dedi.

"ÖĞRETMENLİK PEYGAMBER MESLEĞİDİR"

Sözlerine öğretmenlik peygamber mesleğidir diyerek devam eden Yılmaz eğitimin en büyük başarısının bir arada yaşama kültürünü oluşturmak ve ülkemizdeki 72 milletin barış, huzur ve güven içerisinde olmasına katkı sunmak olduğunu söyledi.

Daha sonra Bakan İsmet Yılmaz, diğer davetlilerle birlikte açılış kurdelesini keserek okulu gezdi ve incelemelerde bulundu.