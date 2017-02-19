taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6376
EURO
3,8612
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

Türkiye, BM üyesi 61 ülkeye bedel

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı sığınmacı sayısı 61 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğu ortaya çıktı.

19.02.2017 - 10:58
  1. Haberler
  2. İç Haber
Türkiye, BM üyesi 61 ülkeye bedel

Türkiye, BM üyesi 61 ülkeye bedel

Türkiye; din, mezhep, etnik kimlik, meslek, cinsiyet farkı gözetmeksizin aralarında Müslüman, Hristiyan, Arap, Türk, Kürt, Ezidi'nin olduğu milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

61 ÜLKENİN NÜFUSUNDAN DAHA FAZLA

Ocak 2017 itibarıyla Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı toplam sığınmacı sayısı 3 milyon 550 bin kişiye ulaştı. Bu sayı BM üyesi 61 ülkenin nüfusundan daha fazla.

Bu sığınmacıların yaklaşık 3 milyonu Suriyeli,130 binden fazlası Iraklı, 120 binden fazlası Afgan, 30 binden fazlası İranlı ve 3 binden fazlasını da Somalililer oluşturuyor.

Türkiye, BM üyesi 61 ülkeye bedel

Türkiye'de sığınmacıların en fazla yaşadığı ilk 5 şehir;

İstanbul 460 binden fazla

Şanlıurfa 410 binden fazla

Hatay 380 binden fazla

Gaziantep 324 binden fazla

Adana 150 bin

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

52
MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

120
Tudor'dan Rize maçı sonrası Bruma açıklaması

Tudor'dan Rize maçı sonrası Bruma açıklaması

18
CHP'nin ev sahipliğinde PKK gazetesine ödül verildi

CHP'nin ev sahipliğinde PKK gazetesine ödül verildi

69
İlyas Salman referandum kararını açıkladı

İlyas Salman referandum kararını açıkladı

474
Banu Güven hayır videosu çekti

Banu Güven hayır videosu çekti

122
Trump Florida'da miting düzenledi

Trump Florida'da miting düzenledi

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM