Türkiye, BM üyesi 61 ülkeye bedel

Türkiye; din, mezhep, etnik kimlik, meslek, cinsiyet farkı gözetmeksizin aralarında Müslüman, Hristiyan, Arap, Türk, Kürt, Ezidi'nin olduğu milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

61 ÜLKENİN NÜFUSUNDAN DAHA FAZLA

Ocak 2017 itibarıyla Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı toplam sığınmacı sayısı 3 milyon 550 bin kişiye ulaştı. Bu sayı BM üyesi 61 ülkenin nüfusundan daha fazla.

Bu sığınmacıların yaklaşık 3 milyonu Suriyeli,130 binden fazlası Iraklı, 120 binden fazlası Afgan, 30 binden fazlası İranlı ve 3 binden fazlasını da Somalililer oluşturuyor.

Türkiye'de sığınmacıların en fazla yaşadığı ilk 5 şehir;

İstanbul 460 binden fazla

Şanlıurfa 410 binden fazla

Hatay 380 binden fazla

Gaziantep 324 binden fazla

Adana 150 bin