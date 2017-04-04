Türkiye bu yıl 38 milyon turist bekliyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, 2016 yılında turizmde bir türbülanstan geçen Türkiye'nin, bu türbülanstan çıkmaya başladığını belirtti.

"38 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ"

Bu yıl Türkiye'ye gelen turist sayısında artış beklediklerini ifade eden Ulusoy, "2017 yılında sektörün bütün birimleri hazır, ülkemize bu yıl yaklaşık 38 milyon turistin gelmesini bekliyoruz. Rusya ve Ukrayna pazarındaki gelişmeler olumlu. İngiltere pazarında sıkıntımız yok, Orta Doğu olumlu. Bazı Avrupa ülkeleriyle sıkıntımız var fakat onları da çözmeye çalışıyoruz." dedi.

İSTANBUL, ANTALYA, İZMİR...

Ulusoy, Türkiye'ye Körfez ülkelerinden gelen turistlerin İstanbul ve Doğu Karadeniz'deki yaylaların yanı sıra Bursa ve Yalova gibi termal turizm merkezlerini, Rusya'dan gelenlerin İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara'yı, İsrailli turistlerin ise Antalya, İstanbul, Muğla'yı tercih ettiğini bildirdi.

TURİZM YENİDEN CANLANIYOR

Türkiye'de turistik yerlerin tanıtımı açısından bir eksiklik olmadığını, güzel çalışmalar yapıldığını vurgulayan Ulusoy, el birliğiyle turizmi tekrar canlandıracaklarını söyledi.

"EDİRNE ÇOK HUZURLU BİR KENT"

Başaran Ulusoy, Türkiye'ye gelen turistlerin sadece deniz turizmi için gelmediğini, artık kültür, sağlık ve gastronomi turizminin de ön plana çıktığını aktardı.

Turizm açısından Edirne'nin geleceğinin parlak olduğunu anlatan Ulusoy, tarih ve kültür şehri kentte gezilecek birçok yer olduğunu vurguladı.

"Edirne çok huzurlu bir kent." diyen Ulusoy, ''Başta Selimiye olmak üzere birçok tarihi ve kültürel özelliklere sahip şehrin gerek Kırkpınar'ı ile gerekse yiyecek ve içecekleriyle geleceğini gayet iyi görüyorum. Yaşamın tüm kesimleri bir arada yaşıyor. Gerçekten mükemmel bir şehir." şeklinde konuştu.