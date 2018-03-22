Türkiye bu yıl 38 milyon yabancı turist ağırlayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Kastamonu'da, Türk dünyasından temsilcileriyle Kurşunlu Han'da bir araya geldi.





"ÇOK ZOR 2 YILI GERİDE BIRAKTIK"

Kurtulmuş, turizm açısından çok zor 2 yılı geride bıraktıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"2015-2016 yılları turizm anlamında son derece zor geçti. Rusya ile yaşadığımız uçak krizi, 15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe girişimi, DEAŞ ve PKK'nın turistik bölgeleri hedef alan terör saldırıları bu krizlerdendi. Bir başka gelişme de özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan genel seçimler dolayısıyla ortaya çıkan ırkçı eylemlerdi. İslam karşıtlığı, yabancı ve Türkiye düşmanlığı yükselmişti. Bütün bunların hepsi bir araya gelince, Türkiye turizmi açısından çok kötü 2 yılı geride bıraktık. Allah'a şükür 2017 yılında çok hızlı bir geri dönüş yaşadık. Turizm yeniden canlandı. Bu yıl biraz daha ileriye gidecek. 2019'da da bütün rekorları kıracağız."





"38 MİLYON TURİST AĞIRLANACAK"

Rusya ve Almanya'dan gelecek turist sayısının artacağını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"2 hafta evvel Rusya'da Moskova Fuarı'na katıldık. Ondan bir hafta evvel de Berlin Fuarı'na katıldık. Almanlar'da da turizm bakımından dip noktaya gelmiştik. Alman pazarını yönlendiren şirketlerin üst yöneticileriyle görüşme yaptık. 2018 yılı itibarıyla bu şirketlerin yöneticileri, Türkiye'ye gelecek turist sayısında yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artış beklendiğini söyledi. Bu yıl Almanya'dan 5 milyon civarında misafirimiz gelecek. Rusya'dan da aldığımız rakamlar 6 milyon, belki 6 milyonu geçkin olacağı yönünde. Türkiye bu yıl içerisinde 38 milyon yabancı turist ağırlayacak. Bu çok hızlı bir geri dönüştür. Çok başarılı bir yılı geride bıraktık daha başarılı bir yılı bu sene göreceğiz."