taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.651
USD
3,9079
EURO
4,8348
ALTIN
167,17
PETR
69,4800

Türkiye bu yıl 38 milyon yabancı turist ağırlayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turizmde atlatılan zor son 2 yılın ardından bu yıl turist sayısında artış olacağını söyledi.

AA | 22.03.2018 - 07:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Kastamonu'da, Türk dünyasından temsilcileriyle Kurşunlu Han'da bir araya geldi.

Türkiye bu yıl 38 milyon yabancı turist ağırlayacak


"ÇOK ZOR 2 YILI GERİDE BIRAKTIK"

Kurtulmuş, turizm açısından çok zor 2 yılı geride bıraktıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"2015-2016 yılları turizm anlamında son derece zor geçti. Rusya ile yaşadığımız uçak krizi, 15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe girişimi, DEAŞ ve PKK'nın turistik bölgeleri hedef alan terör saldırıları bu krizlerdendi. Bir başka gelişme de özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan genel seçimler dolayısıyla ortaya çıkan ırkçı eylemlerdi. İslam karşıtlığı, yabancı ve Türkiye düşmanlığı yükselmişti. Bütün bunların hepsi bir araya gelince, Türkiye turizmi açısından çok kötü 2 yılı geride bıraktık. Allah'a şükür 2017 yılında çok hızlı bir geri dönüş yaşadık. Turizm yeniden canlandı. Bu yıl biraz daha ileriye gidecek. 2019'da da bütün rekorları kıracağız."

Türkiye bu yıl 38 milyon yabancı turist ağırlayacak

"38 MİLYON TURİST AĞIRLANACAK"

Rusya ve Almanya'dan gelecek turist sayısının artacağını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"2 hafta evvel Rusya'da Moskova Fuarı'na katıldık. Ondan bir hafta evvel de Berlin Fuarı'na katıldık. Almanlar'da da turizm bakımından dip noktaya gelmiştik. Alman pazarını yönlendiren şirketlerin üst yöneticileriyle görüşme yaptık. 2018 yılı itibarıyla bu şirketlerin yöneticileri, Türkiye'ye gelecek turist sayısında yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artış beklendiğini söyledi. Bu yıl Almanya'dan 5 milyon civarında misafirimiz gelecek. Rusya'dan da aldığımız rakamlar 6 milyon, belki 6 milyonu geçkin olacağı yönünde. Türkiye bu yıl içerisinde 38 milyon yabancı turist ağırlayacak. Bu çok hızlı bir geri dönüştür. Çok başarılı bir yılı geride bıraktık daha başarılı bir yılı bu sene göreceğiz."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Maçka'da polis otosu dereye uçtu
Trabzon'da kontrolden çıkıp dereye uçan polis otosunda bulunan 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis de yaralandı, 1 polis memuru ise akıntıya kapılarak kayboldu.
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji yaptığı açıklamayla, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğini duyurdu.
Somali için BM'den yardım çağrısı
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı FAO, kırsal kesimde yaşayan Somalililere yardım edebilmek için 236 milyon dolarlık bütçeye ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
Emine Erdoğan, Prof. Dr. Canan Karatay'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kabul ettiği Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı ve doğal yaşam, koruyucu tıp hekimliği, sağlıklı beslenme gibi konularda da davetlilere bilgiler verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de Kimar ve Berad düştü

Afrin'de Kimar ve Berad düştü

44
Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

26
İnternete RTÜK denetimi geliyor

İnternete RTÜK denetimi geliyor

62
NASA dünyaya gelen asteroit için nükleer silah düşünüyor

NASA dünyaya gelen asteroit için nükleer silah düşünüyor

90
Murat Boz'un şarkısı çalıntı çıktı

Murat Boz'un şarkısı çalıntı çıktı

22
Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

34
Trafik kavgasında bıçak çekti

Trafik kavgasında bıçak çekti

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM