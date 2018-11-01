taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58935
Euro
6.34685
Altın
1216.775
Borsa
90200.71
Gram Altın
218.733

Türkiye Çin ile ticareti büyütecek

Kasım'ın ilk haftasında Çin'de gerçekleştirilecek İthalat Fuarı'na Türkiye de katılacak. Türkiye ve Çin arasındaki ticaretin arttırılması hedefleniyor.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 04:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Türkiye Çin ile ticareti büyütecek

Çin Uluslararası İthalat Fuarı 5-10 Kasım'da Şanghay'da başlıyor. Çin'in, Türkiye'nin Uzak Doğu'daki en büyük ticari ortaklarından biri olurken, ticaret hacminin daha da büyümesi yönünde çalışmalar yapılacak.

TÜRKİYE'DEN 38 FİRMA OLACAK

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, İKMİB milli katılım organizasyonu ile 5-10 Kasım'da Şanghay'da düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na giyim, aksesuar & tüketici ürünleri, yiyecek ve tarımsal ürünler, tüketici elektroniği & elektronik aletler, otomobil, üst düzey akıllı ekipmanlar ve hizmetler sektöründe Türkiye'nin önde gelen markalarından THY, Vestel, Aksa Jeneratör ve Arzum gibi 38 global firma katılacak.

Fuarda, toplam 715 metrekare stant alanı ile 6 ayrı holde yer alınacak milli katılımın yanı sıra 136 metrekare büyüklüğündeki Türkiye standında yapılacak tanıtım çalışmaları ile Türk firmalarının Çin pazarında sürdürülebilir şekilde yer edinerek yeni iş birliklerine imza atması hedefleniyor.

Fuar, Çin pazarına girmek isteyen Türk firmaları için büyük fırsat taşıyor. Fuara katılan firmalar, 2018 sonrasında Çin'de yapılacak fuarlarda öncelik hakkı elde edecek. Konstrüksiyon, nakliye ve tanıtım gibi tüm işlemler İKMİB tarafından milli katılım organizasyonu çerçevesinde gerçekleştirilecek. 150 bin müşteri ve alıcının fuara katılımı bekleniyor.

HEDEF İKİLİ TİCARETİN ARTTIRILMASI

Türkiye'nin Çin'e ihracatının yaklaşık 3 milyar dolar, dış ticaret hacminin ise 26 milyar dolar olduğu aktarıldı. Kimya sanayisi özelinde 2017 yılında 357 milyon dolar olan Türkiye kimya sektörü ihracatı, bu yılın 9 ayında 357 milyon dolara ulaştı.

Çin 2017 yılında ihracat yaptığımız ülkeler arasında 14. sıradayken, bu yıl 10. sıraya yükseldi. Verilerde ortaya çıkan rakamlar, mevcut potansiyelinde ne kadar yüksek olduğu gözler önüne serdi.

Gerçekleşecek fuarda Türkiye'den firmaların yer alması, iki ülke arasındaki ticareti arttırmak için büyük bir fırsat olacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

10
ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

12
Esnafların silahlı kavgası: 1 ölü 3 yaralı

Esnafların silahlı kavgası: 1 ölü 3 yaralı

6
TBMM Başkanı Thandi Modise ile görüştü

TBMM Başkanı Thandi Modise ile görüştü

2
Batman’da çatışma: 1 terörist öldürüldü

Batman’da çatışma: 1 terörist öldürüldü

6
Tekirdağ'da sahte deterjan üreten kişi yakalandı

Tekirdağ'da sahte deterjan üreten kişi yakalandı

2
NATO'dan Rusya'ya nükleer füze uyarısı

NATO'dan Rusya'ya nükleer füze uyarısı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM