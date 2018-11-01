Türkiye Çin ile ticareti büyütecek

Çin Uluslararası İthalat Fuarı 5-10 Kasım'da Şanghay'da başlıyor. Çin'in, Türkiye'nin Uzak Doğu'daki en büyük ticari ortaklarından biri olurken, ticaret hacminin daha da büyümesi yönünde çalışmalar yapılacak.

TÜRKİYE'DEN 38 FİRMA OLACAK

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, İKMİB milli katılım organizasyonu ile 5-10 Kasım'da Şanghay'da düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na giyim, aksesuar & tüketici ürünleri, yiyecek ve tarımsal ürünler, tüketici elektroniği & elektronik aletler, otomobil, üst düzey akıllı ekipmanlar ve hizmetler sektöründe Türkiye'nin önde gelen markalarından THY, Vestel, Aksa Jeneratör ve Arzum gibi 38 global firma katılacak.

Fuarda, toplam 715 metrekare stant alanı ile 6 ayrı holde yer alınacak milli katılımın yanı sıra 136 metrekare büyüklüğündeki Türkiye standında yapılacak tanıtım çalışmaları ile Türk firmalarının Çin pazarında sürdürülebilir şekilde yer edinerek yeni iş birliklerine imza atması hedefleniyor.

Fuar, Çin pazarına girmek isteyen Türk firmaları için büyük fırsat taşıyor. Fuara katılan firmalar, 2018 sonrasında Çin'de yapılacak fuarlarda öncelik hakkı elde edecek. Konstrüksiyon, nakliye ve tanıtım gibi tüm işlemler İKMİB tarafından milli katılım organizasyonu çerçevesinde gerçekleştirilecek. 150 bin müşteri ve alıcının fuara katılımı bekleniyor.

HEDEF İKİLİ TİCARETİN ARTTIRILMASI

Türkiye'nin Çin'e ihracatının yaklaşık 3 milyar dolar, dış ticaret hacminin ise 26 milyar dolar olduğu aktarıldı. Kimya sanayisi özelinde 2017 yılında 357 milyon dolar olan Türkiye kimya sektörü ihracatı, bu yılın 9 ayında 357 milyon dolara ulaştı.

Çin 2017 yılında ihracat yaptığımız ülkeler arasında 14. sıradayken, bu yıl 10. sıraya yükseldi. Verilerde ortaya çıkan rakamlar, mevcut potansiyelinde ne kadar yüksek olduğu gözler önüne serdi.

Gerçekleşecek fuarda Türkiye'den firmaların yer alması, iki ülke arasındaki ticareti arttırmak için büyük bir fırsat olacak.