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Türkiye dahil 74 ülkeye siber saldırı

BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin de içinde olduğu 74 ülkeye siber saldırı yapıldığını duyurdu.

13.05.2017 - 08:28
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Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 74 ülkeye yönelik siber saldırı yazılımının, WanaCrypt0r 2.0 adını taşıdığı bildirildi. Saldırı ile ilgili, BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan açıklama yaptı.

Operatörleri saldırı hakkında uyardıklarını belirten Sayan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde bir hareketlilik var, saldırıdan en çok etkilenen ülke İngiltere oldu. Zararlı yazılım bulaşması ve ciddi yayılması söz konusu. USOM kriz koordinasyon merkezinde nöbetine kesintisiz devam ediyor" dedi.

USOM AÇIKLAMASI

Türkiye'nin en az etkilenen ülkelerden birini olduğunu söyleyen, BTK Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünya genelinde Phishing epostaları ile bulaştırılan Wannacry Ransomware, SMB zafiyetinden faydalanıp iç ağda yayılabiliyor. Güncel olmayan sistemlerde Microsoft dosya paylaşım servisi SMB için MS17-010 güncellemesi gerekiyor. USOM tarafından SMB zafiyetiyle ilgili yayınlanan 21 Mart tarihli bildirimin incelenmesi tavsiye olunur. USOM zararlı bağlantılar listesini güvenlik cihazlarında tanımlamanız önemle tavsiye olunur. Antivirüslerin güncellenmesi ve merak uyandıran Phising Emaillerine yönelik kullanıcıların dikkatli olması önemle tavsiye olunur. Fidye yazılımının bağlantı kurmaya çalıştığı yurt dışı adresler USOM tarafından da altyapı seviyesinde engellenmektedir."

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