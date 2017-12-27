Türkiye dijital müzik dünyasına Muud damgası

Müzikseverlerden büyük ilgi gören ve kullanıcılarına ‘moduna göre özgürce müzik’ deneyimi sunan Muud’un günlük yeni kullanıcı sayısı ise marka lansmanı öncesine kıyasla yaklaşık 5 kat arttı. Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yenilediği dijital müzik platformu Muud, 4 milyon şarkılık zengin yerli ve yabancı şarkı arşivi ve en yeni albümleri sunduğu yapısıyla 2017 yılında da dijital müzik sektöründeki öncülüğünü sürdürdü.

SEZEN AKSU ZİRVEDE

Kullanıcılarına, farklı müzik türlerinde aradıkları şarkılara erişme ve doya doya müzik dinleme olanağı sağlayan Türk Telekom’un dijital müzik platformunda 2017 yılında müzikseverler en çok ‘İhanetten Geri Kalan’ şarkısıyla Sezen Aksu’yu dinledi. Çevrimdışı müzik dinleme imkanının dışında ‘mutlu, neşeli, hüzünlü, aşık, nostaljik, hareketli, sakin’ gibi farklı ruh hallerine göre reklamsız ve yüksek kalitede müzik dinleme deneyimi sunan Muud’da, “En uzun süre zirvede kalanlar” listesinde Buray, Sıla ve Inna yer aldı.

2017 yılında Türk Telekom’un güçlü internet teknolojisi ile sunduğu müzik platformunda en çok dinlenenlerde Sezen Aksu’yu takip eden isimler ise Sen Olsan Bari şarkısıyla Aleyna Tilki ve Yolla şarkısıyla Tarkan oldu. Platformda en çok dinlenen albümler listesinde ise Sezen Aksu’nun Biraz Pop Biraz Sezen albümü ilk sırada yer alırken, Buray’ın Sahiden albümü ikinci sırada yer aldı.

MUUD'DA AYLIK YENİ KULLANICI SAYISI 5 KAT ARTTI

Dijital müzik alanında pek çok yeniliğe imza atan Türk Telekom, yüksek kaliteli milyonlarca şarkı sunan müzik platformunu daha da güçlendirerek, 2017 Eylül ayında Muud markasını müzikseverlerle buluşturdu. Muud’una ve kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirilmiş kullanıcıların sevdiği türlere göre şarkılar sanatçılar, etkinlikler, haberler kısacası müzikle ilgili herşeyi kullanıcılarına sunarak müzik dinleme deneyimini en yeni teknolojilerle birleştirdi. Türk Telekom’un, dijitalleşmeyle birlikte müzikseverlerin daha da artan beklenti ve taleplerine göre yenileyerek geliştirdiği müzik platformu Muud’un yeni yüzü kullanıcılar tarafından çok beğenildi. Büyük bir yeniliğe imza atarak müzik platformunun adını ve içeriğini değiştiren Türk Telekom’un, marka yenilemesi sonrasında aylık yeni kullanıcı sayısı 5 kat arttı.

YABANCI MÜZİK KATEGORİSİNDE EN ÇOK ED SHEERAN DİNLENDİ

Kullanıcılarına ‘moduna göre özgürce müzik’ deneyimi sunan Muud, ayrıca müzik piyasalarına ait haberlerin ve şarkı listelerinin de yer aldığı bölümlere müzikseverler büyük ilgi gösteriyor. Müzikseverlerin, global anlamda da büyük ilgi gören şarkıları kolayca dinleme imkanı bulduğu Muud’da kullanıcıların en çok dinlediği yabancı sanatçı tüm dünyada oldukça popüler hale gelen Shape of You şarkısıyla Ed Sheeran oldu. Ed Sheeran’ı takip eden isim Rihanna olurken, en çok dinlenen yabancı grup ise Clean Bandit oldu.

TÜRK TELEKOM GRUBU HAKKINDA

176 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2017 itibarıyla 13,4 milyon sabit erişim hattı, 9,4 milyon genişbant ve 19,2 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.095 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti , IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran Şirketleri, yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve iştiraklerinin yüzde 100'üne sahiptir.