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Türkiye, dünyada trafiğin en yoğun olduğu 10'uncu ülke

Türkiye, GPS ve karayolu izleme verilerine göre dünyada trafik sıkışıklığının en yoğun olduğu ilk 10 ülke arasında yer aldı.

22.02.2017 - 08:43
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ABD merkezli global yazılım ve veri firması INRIX şirketinin yayımladığı 2016 yılı Küresel Trafik Puan Tablosu'na göre, sürücülerin yılda ortalama 61 saat trafikte mahsur kaldıkları Tayland, ülke sıralamasında ilk sırada yer aldı.

TAYLAND'I KOLOMBİYA VE ENDONEZYA İZLEDİ

Tayland'ı 47'şer saatle Kolombiya ve Endonezya izledi.ABD ve Rusya'nın ortalama 42'şer saatle dördüncü ve beşinci sırayı aldığı tabloda, Venezuella 39, Güney Afrika 38, Brezilya ve Porto Riko 37'şer ilk onda yer alan diğer ülkeler oldu.

TÜRKİYE 10'UNCU, İSTANBUL 15'İNCİ SIRADA

Türkiye, yılda 34 saate ulaşan ortalama şehir trafik sıkışıklığıyla ülkeler sıralamasında 10'uncu sırada yer alırken, İstanbul yılda 59 saati bulan trafik sıkışıklığı süresiyle şehirler sıralamasında 15'inci oldu. Verilere göre, İstanbullu şoförler yoğun saatlerde sürüş zamanının yüzde 25'ini, gün içindeyse yüzde 20'sini trafikte bekleyerek geçirdi.

Türkiye, dünyada trafiğin en yoğun olduğu 10'uncu ülke

ŞEHİRLER SIRALAMASIDNA ZİRVE LOS ANGELAS'TA

Diğer yandan şehirler sıralamasında ABD'nin Los Angeles şehri yılda 104 saati aşan trafik sıkışıklığı ile zirvede yer aldı. Los Angeleslı şoförler yoğun saatlerde sürüş zamanının yüzde 22'sini, gün içinde ise sürüş zamanının yüzde 12'sini sıkışık trafikte geçirdi.Rusya'nın başkenti Moskova 91 saat, ABD'nin New York şehri 89 saat sıkışıklıkla Los Angeles'ı izledi.

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