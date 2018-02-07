Türkiye düşmanı odalara CHP'den açık destek

Terör örgütü PKK'dan talimat almış gibi hareket ederek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın durmasını isteyen Türk Tabipler Birliği, Afrin'deki teröristleri sevince boğmuştu.

Tartışmalara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye düşmanlığı yapan bu odaların isimlerinde yer alan Türk ifadesinin kaldırılması gerektiğini işaret etti.

"HEMEN ÇIKARILMALI"

AK Parti grup toplantısından sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bir defa onun (Türk Tabipler Birliği) başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra CHP'den tepkiler yükselmeye başladı.

"TÜRK İBARESİNİN KALDIRILMASI ÇOK TEHLİKELİ"

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, "Herhangi bir olumsuzluk varsa o kişilerle ilgili soruşturmanızı yapın ama “Türk sözcüğünü kaldıracağız.” demek ne demektir? " dedi.

Konuyla ilgili konuşan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ise, "Türk Tabipleri Birliğinin önünden “Türk” ibaresinin kaldırılmasının da çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Burada size görev düşüyor. El birliğiyle Türk Tabipleri Birliğine sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Türkiye düşmanlığı yapan odalara isim ayarı verilecek haberi