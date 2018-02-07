Türkiye düşmanı teröristler YPG'de buluştu

Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda, hafriyat kamyonlarının döktüğü moloz yığınları ve piknikçilerin attığı çöpler bölgede büyük kirliliğe neden oldu.

Almanya'da aylardır kurulamayan hükümet konusunda görüşmeler devam ederken, kendi derdini umursamayan Merkel, Türkiye'yi diline dolamaya devam ediyor.

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3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular başladı

Heyecanla beklenen üçüncü havalimanına istihdam edilecek yaklaşık 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular bu ay itibarıyla başladı.