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Türkiye düşmanı teröristler YPG'de buluştu

DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Suriye'ye giderek terör örgütü YPG'ye katılan yabancı teröristlerin cesetleri ülkelerine gönderiliyor.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 10:27..
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Türkiye düşmanı teröristler YPG'de buluştu

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK eliyle yeni bir devlet kurmak isteyen dış güçler, teröristlere silah ve mühimmat yardımının yanı sıra kadro da sağlamaya başladı.

Ancak; Avrupa'dan Suriye'ye giderek terör örgütünün saflarına katılan yabancı teröristlerin cenazeleri, tek tek ülkelerine gönderiliyor.

TÜRKİYE'Yİ DURDURACAKLARMIŞ

Fırat Kalkanı Harekatı başladığı dönemde "Türkiye'yi biz durduracağız" diyerek ortaya çıkan 5 İngiliz, YPG saflarında öldürülmüştü. 5 teröristin cesedi tabutlarla Londra'ya gönderilmişti.

AYNI ÇATIŞMADA ÖLDÜLER

İngiliz teröristlerin ardından bölgede şimdi de Alman ve Amerikalı teröristlerin cenazeleri kaldırıldı.

2 teröristin tabutunun üzerine ülke bayrakları serildi, YPG'li teröristler de örgütün paçavralarını salladı.

Türkiye düşmanı teröristler YPG'de buluştu

İngiliz YPG'lilerin cesetleri Londra'ya gönderildi haberi

Türkiye düşmanı teröristler YPG'de buluştu

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