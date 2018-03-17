Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı

Afrin’in şehir merkezine girilmesi için sivillerin tahliye olması bekleniyor. TSK/ÖSO’nun açtığı güvenlik koridorundan geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte Afrin ABD’nin eğittti, silah ve mühimmat dağıttığı teröristlere mezar olacak.

Bunun için sayılı saatler kaldı. Önce PKK sevici Avrupa siyasetinden sesler yükseldi. Şimdi harekata karşı algı operasyonları başladı.

O kadar ileriye gittiler ki sivil hassasiyetiyle dünyaya nam salan TSK’nın hastane vurduğunu bile yazdılar. Kaynak: Ensonhaber!

İngiliz BBC:

Fransız AFP: