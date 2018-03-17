taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
164,94
PETR
66,1300

Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı

Zeytin Dalı Harekatı boyunca Afrin’de tek bir sivilin kılına zarar gelmedi. Sivil hassasiyeti yüzünden şehitler bile verdik. Algıları tutmasa da saldırmaya devam ediyorlar.

Haber Merkezi | 17.03.2018 - 08:13..
  1. Haberler
  2. Gündem
Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı

afrin

Afrin’in şehir merkezine girilmesi için sivillerin tahliye olması bekleniyor. TSK/ÖSO’nun açtığı güvenlik koridorundan geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte Afrin ABD’nin eğittti, silah ve mühimmat dağıttığı teröristlere mezar olacak.

Bunun için sayılı saatler kaldı. Önce PKK sevici Avrupa siyasetinden sesler yükseldi. Şimdi harekata karşı algı operasyonları başladı.

O kadar ileriye gittiler ki sivil hassasiyetiyle dünyaya nam salan TSK’nın hastane vurduğunu bile yazdılar. Kaynak: Ensonhaber!

İngiliz BBC:

Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı

Fransız AFP:

Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'ya kapıyı gösterdi
Erdoğan Afrin'den çekilin diyen Avrupa Parlamentosu'na şu mesajları verdi: O aklı kendinize saklayın. Kapıları açsaydık kaçacak delik arayacaktınız. İnsanlıktan anlamıyorsunuz ki.
YPG'nin alçak tuzağı: Aynı aileden 6 kişi öldü
Afrin'de YPG zulmünden kaçan ve sığınmak için girdikleri evde halıların altına tuzaklanan patlayıcının infak etmesi sonucu aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.
Afrin'den 48 bin kişi ayrıldı
Birleşmiş Milletler, Afrin'den 48 bin sivilin ayrıldığını açıkladı.
Ekmeleddin İhsanoğlu'nun kalp krizi geçirdiği anlar
MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan'da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı: Cahiliz

İlber Ortaylı: Cahiliz

113
TSK'dan Avrupa'nın yalan basınına cevap

TSK'dan Avrupa'nın yalan basınına cevap

60
Teröristler Afrin Çayı etrafında mevzilendi

Teröristler Afrin Çayı etrafında mevzilendi

37
ABD'li senatörler Türkiye'nin S-400 pazarlığının peşinde

ABD'li senatörler Türkiye'nin S-400 pazarlığının peşinde

36
TSK'ya 2 Anka-S İHA daha verildi

TSK'ya 2 Anka-S İHA daha verildi

31
Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı

Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı

17
İstanbul'da 5 Bin polisle huzur operasyonu

İstanbul'da 5 Bin polisle huzur operasyonu

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM