Türkiye ekonomisindeki büyüme Fransızları şaşırttı

Türkiye, FETÖ, PKK ve DEAŞ'la mücadele ederken bir yandan da ekonomi üzerine yapılan planları devreye soktu.

EKONOMİ YÜZDE 5 BÜYÜDÜ

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine rağmen kendini hemen toparlayan Türkiye ekonomisi, yüzde 5 oranında büyüme rakamını yakaladı.

Ekonomideki bu büyüme, Fransız haber ajansı AFP tarafından dünyayı farklı bir şekilde servis edildi.

3,5 OLMALIYDI DİYORLAR

AFP, büyüme rakamlarını "Türkiye ekonomisin sürpriz büyüme" başlığıyla okuyucularına servis etti.

Haberde, büyümenin ekonomistlerin en fazla yüzde 3,5'luk bir büyüme beklediği ifade edildi.