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Türkiye en çok cilt hastalıklarını merak ediyor

Türkiye'de hasta ve danışanların internetteki aramalarına ilişkin araştırmaya göre, internet kullanıcıları en fazla "cilt hastalıkları"nı arıyor.

AA | 10.03.2018 - 12:33..
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ARMAA

Sağlık araştırması yapan kullanıcılarla sağlık profesyoneli, doktor ve uzmanları bir araya getiren bir internet sitesi, 2017 yılındaki 46 milyon oturumunu inceleyerek hasta ve danışanların internetteki aramalarına ilişkin araştırma yaptı.

Araştırma sonuçlarına göre internet, sağlık araştırması yaparken ilk başvurulan kaynak oluyor. Her iki kişiden birinin kendisini "internet kullanıcısı" olarak tanımladığı Türkiye'de, sağlık araştırması yapan internet kullanıcılarının sayısı da oldukça fazla.

İLK SIRADA CİLT HASTALIKLARI VAR

Cilt hastalıkları, Türkiye genelinde en çok aranan hastalıklar arasında birinci sırada yer alıyor. Cilt hastalıklarını, alerji ve hemoroid takip ediyor. Hastalıkların aranma oranları yüzde 3,97, yüzde 2,59 ve yüzde 2,47 şeklinde sıralanıyor.

Dermatoloji branşında yapılan aramalar "ben" ve "cilt lekeleri" özelinde yüzde 7,7'lik bir dilim ile başı çekerken, kadın hastalıkları ve doğum branşında "riskli gebelik" ve "vajinismus"la ilgili yapılan aramalar genel veride yüzde 3,18'lik bir paya sahip.

ŞEKER HASTALIĞI

İnternet kullanıcılarının en fazla aradığı hastalıklar arasında yer alan şeker hastalığı, en fazla aranan ilk 3 hastalık içinde olmasa da hemen hemen her şehirde ilk 10 arasında bulunuyor. Hastalığın Türkiye'de bölge ayırmaksızın yaygın bir şekilde görülmesinin, bunun en temel sebeplerinden biri olduğu tahmin ediliyor.

KANSER ARAMASI NEDEN YAPILMIYOR

Konu "kanser" hastalığına geldiğinde durum biraz daha farklılaşıyor. Çok ciddi bir rahatsızlık olduğu için arama ve bilgi alma aşamasında, teşhis konulana kadar kimse kendisine "kanser" gibi bir rahatsızlığı konduramıyor. Bu da aramalara, "çok fazla kanser araması olmaması" şeklinde yansıyor. En çok aranan 30 hastalık içinde herhangi bir kanser araması görülmüyor. Teşhis konulduktan sonra ise hastalar genellikle hekimlerle diyalog kurup, sorularını direkt olarak onlara soruyor.

KADINLAR DAHA AKTİF

Kadınlar yüzde 59,5'lik oranla erkeklere göre sağlık aramalarında ve bu aramaları yaparken teknoloji kullanımında daha aktif. Yaş aralıklarına bakıldığında 25-34 yaş grubunun yüzde 43,2'lik oranla en aktif grubu oluşturduğu görülüyor. Bu yaş aralığını yüzde 24'lük oranla 35-44 yaş aralığı takip ediyor. Bu iki yaş grubunda en çok arama yapanlar yine kadınlar.

En çok aranan hastalık ve belirtilerin ilk 10'una bakıldığında bu cinsiyet kırılımı görülebiliyor.

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