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Türkiye en iyi başkanlarını oyluyor

Belediyeler Birliği tarafından, Türkiye çapında en beğenilen başkanların seçilmesi için yarışma düzenleniyor.

İHA | 12.01.2018 - 12:54..
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Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer, "Yarışmaya yurt dışından da katılım oldu. Şuana kadar 800 bin kişi oy kullandı. Ocak ayının sonuna kadar 7 bölgede oylama devam edecek. Hedefimiz en az 5 milyon kişinin oy kullanması." dedi.

Türkiye en iyi başkanlarını oyluyor

7 BÖLGEDEN EN BEĞENİLEN BAŞKANLAR OYLANIYOR

Yarışmada Türkiye’nin 7 bölgesinin en beğenilen büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir ilçe belediye başkanı, il belediye başkanı, illere bağlı ilçe ve belde başkanları seçilecek.

Genel Başkan Hüseyin Erer, yarışmanın detaylarını paylaştığı basın toplantısında, "Biz en başarılı, en çalışkan başkan seçmiyoruz, tamamen halkın oylaması ile en sevilen başkanı seçiyoruz. Sistemden sadece bir oy kullanılıyor, iki kez oy kullanmak söz konusu değil, bu konuda hassasiyet gösteriyoruz ve tarama işlemleri ile sürekli kontrol ediyoruz. Şuana kadar 800 bin kişi oy kullandı. Ocak ayının sonuna kadar 7 bölgede oylama devam edecek. Hedefimiz en az 5 milyon kişinin oy kullanması" şeklinde konuştu.

Türkiye en iyi başkanlarını oyluyor

Yurt dışından da oy kullanımı olduğu ifade eden Erer, "İnsanlar gurbetçilerimize yarışmayı duyuruyorlar ve oralardan da oy kullanılmasını sağlıyorlar. Bunun dışında şu ana kadar en çok oy kullanılan yer İstanbul ancak İstanbul’un oy oranları düşük, bu da İstanbul’da yaşayan insanların muhtemelen kendi memleketlerine oy verdiğini gösteriyor." diye konuştu.

İki etap sürecek oylama sürecinde 5 kategoride 35 kişi bölge birincisi, 5 kişi Türkiye birincisi olacak. 16 Şubat’ta sona erecek yarışmaya katılmak için www.baskanlarodul.com sitesinden oylama yapılıyor.

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