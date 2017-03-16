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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar buluşması İstanbul'da

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması, 19 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

16.03.2017 - 14:26
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Esnaf ve sanatkarlar, milli istihdam seferberliğinde var olduklarını belirtmek, Avrupa’da Türkiye karşıtı yaşanan olaylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını göstermek üzere bir araya gelecekler.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen esnaf ve sanatkarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, esnafa vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür edecek.

Buluşmaya esnaf ve sanatkarların yanı sıra, esnaf ve sanatkar meslek kuruluşları temsilcileri de katılım sağlayacak.

19 MART'TA İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELECEKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tarafından ikincisi düzenlenen, “Türkiye Esnaf Buluşması” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi’nde düzenlenecek olan program, 19 Mart 2017 tarihinde saat 15.00’de başlayacak.

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