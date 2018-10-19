Türkiye Evrim'i arıyor

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde hayvancılık yapan Burhan-Dilek Atış çiftinin 3.5 yaşındaki Evrim'in yaylaya kurdukları çadırların olduğu bölgeden kaybolmasının üzerinden 100 gün geçti.





EKİPLER SEFERBER OLDU

Bugüne kadar jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, JAK, UMKE ekiplerinin arama çalışmalarından bir bulguya ulaşılamazken, derinlemesine yapılan araştırmalar da sonuç vermedi. Olayın üzerinden iki hafta geçtikten sonra çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle tutuklanan anne Dilek Atış ile baba Burhan Atış ise 88 gündür cezaevinde yatıyor.

Jandarma komandolar her gün belirli koordinatlar üzerinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Evrim'in yakın akrabaları ise basın mensuplarına aldıkları bir karar gereği açıklama yapmıyor. Evrim'in 1.5 yaşındaki kardeşine ise amcasının eşi bakıyor.





OLAYI GEÇMİŞİ VAR

İddiaya göre, 10 Temmuz 2018 tarihinde Burhan-Dilek çiftinin iki çocuğundan büyük olan Evrim'i, annesi çadırda kardeşinin yanına bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için ahıra gitmişti.

Geri döndüğünde kızını bulamayan anne Atış, bir süre yaylada kendi imkanlarıyla arama yaparken bir sonuca ulaşamaması üzerine jandarmaya haber vermişti. Günlerce yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmazken çelişkili ifadeler veren baba Burhan Atış ile anne Dilek Atış tutuklanmıştı.

23 Temmuz'da tutuklanan baba Atış, kızının traktörden düşüp öldüğünü, babasının mezarına gömdüğünü söylemişti. Mezar açılarak yapılan çalışmalarda ise bir sonuca ulaşılamamıştı.



