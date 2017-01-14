Türkiye Gazze'deki elektrik krizi için yakıt gönderecek

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Gazze'deki elektrik santraline yaklaşık 15 milyon litre yakıt gönderme niyeti olduğuna ilişkin resmi bilgiler edindik." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yakıtın sorunsuz bir şekilde Gazze'ye ulaşımı için koordine çalışmalarına başladıkları aktarıldı.

Hamas bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Gazze'deki elektrik krizinin çözümüne katkı için elektrik santraline yakıt göndermeyi onayladığını duyurmuştu.

ELEKTRİK KRİZİNİN SEBEBPLERİ

Gazze'de elektrik şirketlerinin ödediği vergilerdeki artış ve İsrail ile Mısır'dan gelen nakil hatlarındaki arızalar elektrik krizinin büyümesine neden olurken, yaşanan uzun süreli kesintiler yıllardır İsrail ablukası altında bulunan Filistinlilerin mevcut sıkıntılarını daha da artırıyor.

Yaklaşık 10 yıldır elektrik sıkıntısı yaşanan bölgede sık sık meydana gelen kesintilerin son zamanlarda artması halkın protestolarına neden oluyor.

Gazze'de Hamas'a bağlı elektrik dağıtım şirketi, Ramallah'taki Filistin hükümetinin elektrik santralini çalıştırmak için gereken yakıta ek vergi uygulamasının krizi büyüttüğünü belirtiyor. Filistin hükümeti ise bunu reddederek, Hamas'ın dağıtım şirketi ve enerji kurumunda etkinliğini sürdürmesinin hükümetin görevlerini yerine getirmesini engellediğini savunuyor.

Filistin hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'da yerel piyasada satılan tüm yakıt türlerinde yüzde 90 vergi uyguluyor.

Abluka altındaki Gazze'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin, yalnızca 212 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık duran Gazze'deki santralden yalnızca 60 megavat enerji elde edilebiliyor.