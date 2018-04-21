Türkiye genç YouTuber’ını arıyor

Türkiye genç YouTuber’larını arıyor mottosuyla TGSP tarafından ilk kez düzenlenen yarışmaya 13-30 yaş arası gençler tek ya da gruplar halinde 1’er adet video ile katılabilecek.

Sanat, Tasarım, Kültür, Teknoloji, Dijital Dönüşüm, Sosyal Medya'da Genç veya Yapay Zeka konularında düzenlenecek yarışmada gençlerin çektiği özgün içerikler yarışacağı yarışmada dereceye girenlere önemli ödüller bekliyor. Genç Yetenekleri ortaya çıkarmayı amaçlayan yarışmanın jurisi de alanında uzman isimlerden oluşuyor.

PARA ÖDÜLÜ VAR

Başvuruların online alınacağı, son katılım tarihi 23 Nisan olan YouTube yarışmasında halk oylamasını geçen 20 katılımcı finale katılmaya hak kazanacak.

Yarışmanın birincisine 10 Bin TL Ödül verilecek toplum ödül ise 28 Bin Tl olacak. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada gelen videolar juriden önce halk oylamasına da sunulacak.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Büyük ilgi gören yarışmayala ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru http://tgspodulleri.com sitesinden yapılabiliyor.