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Türkiye genelinde 36 müze bugün ücretsiz gezilebilecek

18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 36 müze ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

18.05.2017 - 10:59
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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 36 müze, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla düzenlenen "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında bugün kapanışlarından saat 23.00'a kadar ücretsiz gezilebilecek.

TÜRKİYE'DE 12'İNCİSİ DÜZENLENİYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla Avrupa Konseyi, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Milletlerarası Müzeler Konseyinin (ICOM) himayesinde Avrupa'da 13'üncüsü, Türkiye'de ise 12'ncisi gerçekleştirilecek "Avrupa Müzeler Gecesi" kapsamında bugün, Bakanlığa bağlı 36 müze, kapanış saatinden saat 23.00'e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık bulundurulacak.

Etkinlik kapsamında ücretsiz gezilebilecek müzeler şunlar:

"Amasya Müzesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, Antalya Müzesi, Alanya Müzesi, Side Müzesi, Demre Likya Uygarlıkları Müzesi, Aydın Müzesi, Burdur Müzesi, Çorum Müzesi, Edirne Müzesi, Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Ayasofya Müzesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir Atatürk Müzesi, İzmir Efes Müzesi, İzmir Ödemiş Müzesi, Kahramanmaraş Müzesi, Kastamonu Müzesi, Kocaeli Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, Konya Karatay Çini Eserler Müzesi, Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Muğla Fethiye Müzesi, Muğla Marmaris Müzesi, Niğde Müzesi, Sivas Müzesi, Sinop Müzesi, Şanlıurfa Müzesi, Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi."

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