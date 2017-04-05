Türkiye genelinde 71 bin personelle huzur operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde aranan kişi ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince geniş çaplı uygulama başlatıldı.

13 BİN EKİP, 71 BİN PERSONEL

Uygulamaya asayiş, terörle mücadele, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, uyuşturucuyla mücadele birimleri, deniz ve hava unsurları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 13 bin 92 ekipte görevli 71 bin 284 personel ile 371 dedektör polis köpeği katıldı.

Şehir giriş ve çıkışlarıyla şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 7 bin 266 hassas noktada, şüpheli kişi ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, uygulamaları Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden canlı bağlantılarla anlık takip etti. Toplantıda Mersin, Balıkesir, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Diyarbakır başta olmak üzere çeşitli illerde oluşturulan uygulama noktalarında görevli personele canlı bağlanarak, son duruma ilişkin bilgi alındı.

Altınok, uygulama kapsamında, saat 20.00 itibarıyla doğu illerinde yol uygulamalarına, batı illerinde umuma açık eğlence mekanları ile yol denetimlerine başlanıldığını söyledi.



Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Akdeniz, Adem Çakıcı, Servet Yılmaz ve Ali Baştürk ile daire başkanları da katıldı.

DRONE'LAR KULLANILDI

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Güvenlik, Uyuşturucu ve KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının destek verdiği operasyonlar hava aracı olarak bilinen ‘Drone’ ile saniye saniye görüntülendi.

İzmir'de drone'lu huzur operasyonu