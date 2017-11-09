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Türkiye genelinde kiralık konutlar zamlandı

Yeni eğitim sistemi, kiralık konut fiyatlarının yüzde 20 artmasına neden oldu.

09.11.2017 - 10:52
  1. Haberler
  2. Emlak

Alınan yeni eğitim kararıyla birlikte emlak sektörü de hareketlendi. Tüm bu hareketlenme de konut fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Bakanlığın hazırladığı verilere göre; en çok talep gören ve akademik başarısı yüksek ilk 20 okul arasında Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerindeki okullar yer alıyor.

Türkiye genelinde kiralık konutlar zamlandı

FİYATLAR ARTACAK

Liselerin yer aldığı ilçelerde kiralık konut fiyatları da yüzde 20 oranında bir artış yaşadı. Bu ilçeler arasında Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Bahçelievler ve Beylikdüzü yer alıyor.

Bu ilçelerde şu anda kiralık konut fiyat ortalaması 1500 ile 2 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Ancak gelecek yüzde 20'lik artışla bu fiyatlar 1.800 ile 2 bin 200 liraya kadar ulaşacak.

Türkiye genelinde kiralık konutlar zamlandı

PAZARLAMAYA YENİ BAŞLIK

Sur Yapı Yönetim Kurulu ve KONUTDER Başkanı Altan Elmas, bu okulların bulunduğu bölgelerin, özellikle tercih dönemlerinden ciddi bir ilgiyle karşılaşacağını ve gayrimenkul piyasasını hareketlendireceğini söyledi.

Elmas, "Pazarlama stratejilerine yeni bir başlık daha açıldı. Artık ulaşım ağları kadar iyi okullara yakınlık da tüketicinin tercihlerini belirleyecek" dedi.

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