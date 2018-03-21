taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.190
USD
3,9286
EURO
4,8291
ALTIN
166,41
PETR
67,5300

Türkiye genelinde konut satış istatistiklerini açıklandı

TÜİK'in yaptığı araştırmalar sonucu Türkiye genelinde şubat ayında 95 bin 953 konut satışı gerçekleştiği belirlendi.

AA | 21.03.2018 - 11:14..
  1. Haberler
  2. Emlak
Türkiye genelinde konut satış istatistiklerini açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,4 azalışla 95 bin 953 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 16 bin 247 konutla ilk sırada (yüzde 16,9) yer aldı. İstanbul'u, 9 bin 686 konut satışıyla (yüzde 10,1) Ankara, 5 bin 965 konut satışıyla (yüzde 6,2) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 7 konutla Hakkari, 8 konutla Ardahan ve 31 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde konut satış istatistiklerini açıklandı

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 27,8 azalarak 27 bin 916'ya geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,1 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 190 konut ve yüzde 18,6 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 40,8 ile Amasya oldu.

Diğer konut satışları, şubatta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 68 bin 37 oldu. Bu kategoride de İstanbul 11 bin 57 konut satışı ve yüzde 16,3 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 68,1 oldu. Ankara 6 bin 497 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 4 bin 57 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konutla Ardahan olarak belirlendi.

Türkiye genelinde konut satış istatistiklerini açıklandı

43 BİN KONUT İLK DEFA SATILDI

İlk defa satılan konut sayısı bu dönemde yüzde 3,3 azalarak 43 bin 713 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,6 olurken, ilk satışlarda İstanbul 7 bin 507 konut satışıyla en yüksek payı (yüzde 17,2) aldı. İstanbul'u 3 bin 223 konut satışıyla Ankara, 2 bin 455 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 azalarak 52 bin 240'a düştü. İstanbul 8 bin 740 konut satışı ve yüzde 16,7 payla bu alanda ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,8 oldu. İstanbul'u 6 bin 463 konut satışıyla Ankara, 3 bin 510 satışla da İzmir takip etti.

YABANCILARA BİN 729 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları şubatta 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 32,4 artarak bin 729 oldu. Bu alanda ilk sırada 604 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 415 satışla Antalya, 134 satışla Bursa, 84 satışla Yalova ve 71 satışla Trabzon izledi.

Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 308 konut satın aldı. Bu ayda Suudi Arabistan vatandaşları 178, Rusya vatandaşları 128, İran vatandaşları 122 ve Afganistan vatandaşları 118 konut edindi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karanlıkta kaldı
Adana’da bir sitede kentsel dönüşüm sürecinde müteahhitle anlaşıp dairelerini veren kişilerin binanın riskli olduğuna dair karot raporu alması sonucunda, binanın elektriği kesildi.
Dekorasyonda perde şıklığı
Evinizin havasını değiştirmenin en etkili yollarından bir tanesi de perdeleri yenilemektir.
Beşiktaş'ta konut satış fiyatları en üst seviyede
Beşiktaş‘ta ortalama konut metrekare satış fiyatı 15.219 lira olarak belirlendi.
Büyükşehir’den sosyal tesis ihalesi
Karayolları Bölge Müdürlüğüne üç adet sosyal tesis yapılması için ihale düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

83
Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

100
Deniz Bölükbaşı vefat etti

Deniz Bölükbaşı vefat etti

42
ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

92
Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

29
Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması

Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması

101
ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu

ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM