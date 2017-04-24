Türkiye genelinde konut satışları mart ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 mart ayı konut satış istatistiklerini yayınladı. Yapılan araştırmalara göre; konut astışları arttı.

Türkiye’de 2017 Mart ayında 128 bin 923 konut satılırken, ipotekli konut satışları 2017 Mart ayında 50 bin 424 oldu.

YÜZDE 10'LUK ARTIŞ

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 oranında artış gösterdi. İstanbul, 22 bin 443 konut satışı ile ilk sıradaki yerini korurken, Ankara 15 bin 4 konut satışı ile ikinci, İzmir ise 8 bin 59 konut satışı ile 3'üncü sırada yer aldı.

IRAKLILAR İLK SIRADA

Yabancılara yapılan konut satışı 2016 yılında yapılan satışa göre yüzde 1,1 azaldı ve 1 578 oldu. Mart 2017’de ilk sırayı 579 konut satışı ile İstanbul aldı. İkinci sırayı 313 konut satışıyla Antalya, 124 konut satışı ile Bursa, 88 konut satışı ile Yalova, 80 konut satışı ile Sakarya ve 73 konut satışı ile Ankara izliyor.

Türkiye'de mart ayında Iraklılar en çok konut alıımı gerçekleştirdi. 148 konut ile Suudi Arabistan, 139 konut ile Kuveyt, 115 konut ile Rusya Federasyonu ve 112 konut ile Afganistan izledi.