taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.990
USD
3,6020
EURO
3,9120
ALTIN
147,31
PETR
52,3600

Türkiye genelinde konut satışları mart ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırma sonucu, Türkiye'de konut satışları mart ayın içerisinde yüzde 10 artış gösterdi.

24.04.2017 - 11:20
  1. Haberler
  2. Emlak

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 mart ayı konut satış istatistiklerini yayınladı. Yapılan araştırmalara göre; konut astışları arttı.

Türkiye genelinde konut satışları mart ayında arttı

Türkiye’de 2017 Mart ayında 128 bin 923 konut satılırken, ipotekli konut satışları 2017 Mart ayında 50 bin 424 oldu.

YÜZDE 10'LUK ARTIŞ

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 oranında artış gösterdi. İstanbul, 22 bin 443 konut satışı ile ilk sıradaki yerini korurken, Ankara 15 bin 4 konut satışı ile ikinci, İzmir ise 8 bin 59 konut satışı ile 3'üncü sırada yer aldı.

Türkiye genelinde konut satışları mart ayında arttı

IRAKLILAR İLK SIRADA

Yabancılara yapılan konut satışı 2016 yılında yapılan satışa göre yüzde 1,1 azaldı ve 1 578 oldu. Mart 2017’de ilk sırayı 579 konut satışı ile İstanbul aldı. İkinci sırayı 313 konut satışıyla Antalya, 124 konut satışı ile Bursa, 88 konut satışı ile Yalova, 80 konut satışı ile Sakarya ve 73 konut satışı ile Ankara izliyor.

Türkiye'de mart ayında Iraklılar en çok konut alıımı gerçekleştirdi. 148 konut ile Suudi Arabistan, 139 konut ile Kuveyt, 115 konut ile Rusya Federasyonu ve 112 konut ile Afganistan izledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız

Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız

168
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

100
Sevgilisiyle kiralık katil tutup kocasını öldürttü

Sevgilisiyle kiralık katil tutup kocasını öldürttü

49
Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

63
Fransa'nın oy haritası

Fransa'nın oy haritası

50
CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti

CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti

60
Kedilere mama alma koşuluyla hapisten kurtuldu

Kedilere mama alma koşuluyla hapisten kurtuldu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM