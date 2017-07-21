Türkiye genelinde Mescid-i Aksa protestoları

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde düzenlenecek gösterilerle protesto edilecek. Edirne'den Kars'a tüm yurtta yapılacak basın açıklamaları ve gösteriler, cuma namazı sonrası yoğunlaşacak; protestolar, cumartesi günü de devam edecek.

İsrail polisi Mescid-i Aksa cemaatine saldırdı

İSTANBUL

Eyüp Buluşmaları kapsamında 50 hoca, alim ve akademisyenin Mescid-i Aksa işgalini protesto amacıyla hazırladığı bildiri, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın da katılımıyla Fatih Reşadiye Oteli'nde saat 11.00'de yapılacak basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Fatih'in Nesli Eğitim Gençlik Derneği, saat 11.00'de İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenleyecek.

Bayrampaşa Genç İnisiyatif üyeleri, "Uyan Müslüman, ilk kıblen işgal altında" sloganıyla saat 12.00'de Yahya Kemal Parkı'ndan Bayrampaşa Merkez Camisi'ne yürüyecek.

Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) Beyazıt Meydanı'nda cuma namazından ardından düzenleyeceği "Mescid-i Aksa'ya Sahip Çık" miting ve gösterilerine, MÜSİAD ve İHH gibi çok sayıda STK destek verecek.

ANKARA

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından bir araya gelecek vatandaşlar, çeşitli sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde düzenlenecek gösterilerle İsrail'in uygulamalarını protesto edecek.

ADANA

Adana'da 5 Ocak Meydanı'nda, Mersin'de Ulu Cami'de, Osmaniye'de Enver-ül Hamit Camisi'nde, Hatay'da Ulu Cami yanı Köprübaşı mevkisinde STK'ların protesto gösterileri olacak.

ANTALYA

Antalya'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına tepki için saat 18.00'de basın açıklaması yapacak.

Muğla'da cuma namazı sonrası Kurşunlu Cami önünde basın açıklaması yapılarak gösteri düzenlenecek.

BURSA

Bursa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Ulu Cami'de kılınacak cuma namazı çıkışı "Mescid-i Aksa" konulu basın açıklaması yapacak. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Mescid-i Aksa için cuma namazının ardından Orhangazi Parkı’nda "Kızgınlık Cuması" isimli etkinlik düzenleyecek. Ayrıca AGD üyeleri, cumartesi günü Osmangazi Metro çıkışında ''Kudüs için Kıyam'' konulu basın açıklaması yapacak.

Yalova Gönüllü Kuruluşlar Platformu bünyesindeki 30 STK'nın üyeleri, cuma namazı sonrası Yalova Merkez Camii önünde açıklama yapacak.

Çanakkale’de bazı sendikalar ve STK'lar tarafından cuma namazı sonrası İskele Meydanı’nda ortak basın açıklaması yapılacak.

Eskişehir'de Reşadiye Camii'nde cuma namazı çıkışı "Mescid-i Aksa'ya sahip çık" sloganıyla gösteri olacak.

Bilecik’te Şerifpaşa Camii ve Kütahya’da Karagöz Camii önünde cuma namazı sonrası STK temsilcileri açıklama yapacak.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da cuma namazı sonrası Ulu Cami'de Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşlarınca, Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda İmam Hatipliler Derneği ve TÜGVA önderliğinde, Batman'da Mustazaflar Cemiyetince Gülistan Caddesi'nde ve İnanç ve Özgürlük Platformunca Atatürk Parkı'nda cuma namazı sonrası açıklamalar yapılarak İsrail'in uygulamaları kınanacak.

Bingöl'de cuma namazının ardından Dörtyol Saat Kulesi önünde İHH öncülüğünde, Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca Fuat Yağız Camisi, Mardin'in Midyat ilçesinde Sivil Toplum Platformunca Hacı Hasan Gündüz Camisi, Siirt'te TÜGVA tarafından Çarşı Camisi önünde cuma namazı sonrası basın açıklamaları yapılacak.

EDİRNE

Tekirdağ'da Orta Camii, Kırklareli'de Hızırbey Camisi, Edirne'de Eski Cami önünde cuma namazı sonrası STK'lar tarafından Kudüs'te yaşananlara ilişkin açıklamalar yapılacak.

ERZURUM

Erzurum Sivil Toplum Platformunun organizesinde kentteki çeşitli STK'ların temsilcileri, cuma namazının ardından Lala Paşa Camisi önünde ortak basın açıklaması yaparak gıyabi cenaze namazı kılacak.

Ardahan'daki STK temsilcileri, Merkez Cami önünde cuma namazı sonrası basın açıklaması yapacak.

Erzincan'da Cami Kebir Camisi'nde cuma namazı sonrası STK'lar tarafından ortak basın açıklaması yapılacak.

Tunceli'de Merkez Paşalar Camisi önünde cuma namazı çıkışında STK'lar ortak basın açıklamasıyla İsrail'in uygulamalarını kınayacak.

Ağrı Özgür Kudüs İnisiyatifince kentte cuma namazı sonrası basın açıklaması yapılacak, gösteriye çok sayıda STK destek verecek.

Kars ve Iğdır'da, Memur-Sen tarafından cuma namazı sonrası Kudüs'te yaşananları protesto amacıyla basın açıklaması yapılacak.

GAZİANTEP

Gaziantep'te Alabey Camisi'nde cuma namazının ardından STK'ların öncülüğünde Balıklı Parkı'na kadar yürüyecek grup, burada basın açıklaması yapacak.

Şanlıurfa'da STK'ların katılımıyla Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde cuma namazının ardından basın açıklaması yapılacak.

Adıyaman'da cuma namazı sonrası Ulu Cami'den Demokrasi Parkı'na kadar yürüyecek grup, burada basın açıklamasıyla İsrail'in uygulamalarına tepki gösterecek.

Kahramanmaraş'ta STK'ların organizasyonunda cuma namazının ardından Ulu Cami önünde toplanacak vatandaşlar, İsrail'in uygulamalarını kınayacak.

Kilis'te STK'ların düzenleyeceği organizasyona katılacak vatandaşlar, cuma namazı sonrası Kayabaşı Camisi önünde açıklama yapacak.

Malatya'da STK'ların cuma namazı sonrası gerçekleştireceği etkinliğe katılacaklar, Hacı Yusuf Taş Camisi önünde İsrail'i protesto edecek.

İZMİR

İzmir'de, Özgür Kudüs Platformu İzmir Temsilciliği ve TÜGVA öncülüğünde çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri, cuma namazı sonrasında Konak Meydanı'nda Kudüs'te yaşananlara ilişkin açıklama yapacak.

AGD İzmir Şubesi, Konak Yalı Camisi önünde sabah namazı sonrasında, Kudüs'te yaşananları protesto edecek.

Uşak'ta Kardeşlik Platformu, Çakaloz Camisi önünde cuma namazı çıkışında açıklama yapacak.

Manisa'da Memur-Sen ve İlim Yayma Cemiyeti öncülüğünde Hatuniye Camisi'nde cuma namazı çıkışında açıklama yapılacak.

TÜGVA, Aydın Kent Meydanı'nda cuma namazı sonrasında basın açıklaması yapacak.

AGD Denizli Şubesi, cuma namazı sonrasında Çınar Yeni Camisi çıkışında açıklama yapacak.​

KAYSERİ

Kayseri'de AGD öncülüğünde STK'lar, Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camisi önünde cuma namazı sonrası basın açıklaması yaparak, İsrail'in uygulamalarını protesto edecek.

Yozgat'ta, İHH İnsani Yardım Vakfı, "Kızgınlık Cuması" adı altında cuma namazı çıkışı Çapanoğlu Camisi önünde basın açıklaması yapacak.

Sivas'ta İHH İnsani Yardım Vakfı, cuma namazının ardından Ulu Camii önünde basın açıklaması yaparak İsrail'in uygulamalarına tepki gösterecek.

Nevşehir'de cuma namazı sonrası STK'lar, Kurşunlu Camisi önünde ortak açıklama yapacak.

Kırşehir'de Cacabey Camisi, Niğde'de Fatih Sultan Mehmet Camisi önünde STK'lar, "Kızgınlık Cuması" adı altında cuma namazı sonrası İsrail'in uygulamalarına tepki amacıyla gösteri düzenleyecek.

KONYA

Konya'da STK'lar tarafından Kapu Camii'nde cuma namazı sonrası basın açıklaması yapılacak. AGD tarafından Şerafettin Camii'nde cuma namazı sonrasında protesto gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar Sivil Toplum Platformunca İmaret Camii'nde, Karaman Sivil Toplum Platformunca Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda cuma namazı sonrası basın açıklamaları yapılacak.

Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca cumartesi günü, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında öğle namazı sonrası basın açıklaması gerçekleştirilecek.

SAKARYA

Sakarya'da cuma namazı sonrası Orhan Camii avlusunda Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları desteği ile AGD ve TÜGVA basın açıklaması yapacak.

Bolu'da cuma namazından sonra Memur-Sen ve İHH tarafından Kadı Camisi önünde basın açıklaması yapılacak.

Bartın'da Arap Camisi, Düzce'de Cedidiye Camisi önünde cuma namazı sonrası İHH tarafından basın açıklamaları yapılarak, İsrail'in uygulamaları protesto edilecek.

Karabük'te STK'lar, cuma namazı sonrası kent meydanında ortak basın açıklaması yapacak.

Zonguldak'ta TÜGVA tarafından cuma namazı sonrası basın açıklaması yapılacak.

SAMSUN

TÜGVA Samsun Şubesince Büyük Cami önünde cuma namazının ardından "Kızgınlık Cuması" adıyla basın açıklaması yapılacak.

Kastamonu'da Milli İrade Platformunca Nasrullah Camisi önünde cuma namazının ardından basın açıklaması yapılması planlanıyor.

Amasya'da Özgür-Der tarafından cuma namazının ardından Yavuz Selim Meydanı'nda basın açıklaması yapılacak.

Tokat'ta TÜGVA üyeleri cuma namazının ardından Yeraltı Çarşısı'nda basın açıklaması yapacak.

Çankırı'da İHH tarafından Ahmet Yesevi Camisi önünde cuma namazının ardından basın açıklaması yapılacak.

TRABZON

Trabzon'da çeşitli sivil toplum kuruluşları, Mescid-i Aksa'da özgürce namaz kılınabilmesi için cuma namazı sonrası İskenderpaşa Camisi'nde "Kızgınlık Cuması" adı altında protesto gerçekleştirecek.

Rize'de TÜGVA öncülüğünde cuma namazı sonrası Sahil Camisi önünde gösteri düzenlenecek.

Giresun'da AGD, cuma namazı sonrası Atatürk Meydanında, TÜGVA ise Bulancak ilçesinde İsrail'in uygulamalarını protesto edecek.

Artvin'de TÜGVA tarafından cuma namazı sonrası Halitpaşa Meydanı'nda "Kızgınlık Cuması" adı altında protesto gerçekleştirilecek.​

Bayburt'ta çeşitli STK'lar cuma namazı sonrası Saat Kule Meydanı'nda protesto gerçekleştirecek.

Ordu'da TÜGVA tarafından cuma namazı sonrası Ordu Yalı Camisi önünde gösteri düzenlenecek.





Gümüşhane'de AGD öncülüğünde cuma namazı sonrası Kemaliye Camisi önünde protesto gerçekleştirilecek.

VAN

Van Sivil Dayanışma İnisiyafi'nin kentte cuma namazı sonrası protestosu olacak.

Bitlis Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, cuma namazı sonrası Ulu Cami Meydanında basın açıklaması yapılacak.

Hakkari'de saat 11.00'de Memur Sen İl Temsilciliğinde basın açıklaması olacak.

Muş'taki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, cuma namazı sonrası belediye önünde basın açıklaması yapacak.