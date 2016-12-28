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Türkiye genelinde soğuk hava etkisini arttıracak

Kıyılar hariç bütün bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanması bekleniyor. Türkiye üç gün boyunca soğuk hava dalgasının etkisinde olacak.

Haber Merkezi | 28.12.2016 - 10:36
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Türkiye genelinde soğuk hava etkisini arttıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için Perşembe gününe dikkat çekti ve 'yoğun kar yağışı' uyarısı yaptı. Meteoroloji'den sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM, Perşembe günü başlaması beklenen kar yağışının fırtına eşliğinde olacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini arttıracak

İSTANBUL'A KAR PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR

Meteoroloji, 5 günlük tahmin haritasını güncelledi. Haritada verilen bilgilere göre İstanbul’a kar Perşembe günü geliyor.

Yapılan uyarıya göre, Perşembe günü İstanbul, Bolu, Kocaeli Sakarya gibi Marmara ve Batı Karadeniz illerinde yoğun kar yağışı olacak. Perşembe başlayan yoğun kar yağışı 3 gün sürecek ve 1 Ocak’ta İstanbul’u terk edecek.

Tahminlere göre; pazar günkü karla karışık yağmur, pazartesi yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak.

KAR VE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

İstanbul’da kar yağışı ile ilgili bir uyarı da AKOM’dan geldi. AKOM yaptığı uyarıda fırtına eşliğinde yağacak kara dikkat çekerek, “İstanbul’da çarşamba karla karışık yağmur, perşembe ile 1 ocak pazar günleri arasında ise fırtına eşliğinde (30-80 km/s) kuvvetli kar yağışlarının (3 ila 30 cm aralığında) yaşanacağı tahmin ediliyor. Kar yağışı ve fırtınanın İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor” dedi.

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini arttıracak
(Soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı kısımları buz tuttu.)

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre 5 günlük hava durumu şu şekilde;

ÇARŞAMBA

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini arttıracak

PERŞEMBE

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini arttıracak

CUMA

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini arttıracak

CUMARTESİ

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini arttıracak

PAZAR

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini arttıracak

KIYILARDA YAĞMUR, İÇ KESİMLERDE KAR VAR

Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve Marmara’nın doğusunun iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun kar, Akdeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Muğla ve Kocaeli ile Sakarya’nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini arttıracak
(Adana'nın Aladağ ilçesi merkezinde dün geceden beri aralıksız devam eden kar nedeniyle kar kalınlığı 35 santimetreye yükseldi.)

BUZLANMA VE DON

Kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini arttıracak
(Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'te kar ve dolu yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. 8 köy yolunun açılması için kara yolları ekipleri, 27 iş makinesi ve 11 servis aracıyla çalışmalarını sürdürüyor.)

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini arttıracak
(Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 16, bazı ilçelerde ise sıfırın altında 26 dereceye kadar düştü)

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini arttıracak
(Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle, çökme riski bulunan Aktekke Camisi'nin çatısı itfaiye ekiplerince temizlendi.)

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