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Türkiye güzelini gizli dinlemenin cezası belli oldu

2005 Miss Model of Turkey güzeli Sinem Sülün’ün eski eşi ve ailesine açtığı dava sonuçlandı.

27.03.2017 - 09:20
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2005 Miss Model of Turkey birincisi Sinem Sülün, iki yıl önce evlendiği tekstilci Mustafa Yüksel'den geçtiğimiz aylarda boşandı. Sülün, bu arada eski eşi, kaynanası ve kayınpederine yatak odasına dinleme düzeneği yerleştirdikleri iddiasıyla dava açtı. Bu davada karar çıktı.

ÜÇLÜ UZATMA PRİZİNE DÜZENEK YERLEŞTİRİLDİ

Soruşturma kapsamında Sülün'ün evinde yapılan üçlü uzatma prizine ortam dinlemesi amacıyla tasarlandığı belirtilen bir düzenek yerleştirildiği ve bu şekilde konuşmaların kayda alındığı tespit edildi. Dinleme düzeneği içerisinde bulunan sim kartın kayınpeder Sami Yüksel'e ait olduğu ortaya çıktı. Savcılık rapor üzerine Sinem Sülün'ün eski eşi, kayınvalidesi ve kayınpederine "Aleni olmayan sesleri kayda almak" davası açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada eski eş Mustafa Yüksel, kayınvalide Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpeder Sami Yüksel 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

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