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Türkiye hızlı tren ağlarıyla donatılıyor

Halihazırda yapımı devam eden hatlar tamamlandığında İstanbul-Sivas arası 5 saate düşecek.

28.06.2017 - 11:35
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Türkiye hızlı tren ağlarıyla donatılıyor

Türkiye hızlı tren ağlarıyla donatılıyor

Türkiye’nin dört bir yanı hızlı tren (HT) ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarıyla birbirine bağlanıyor.

Şu ana kadar bin 213 kilometre YHT hattının yapımı tamamlandı. 3 bin kilometrelik YHT ve HT hattının inşası devam ediyor. Bununla birlikte 5 bin 277 kilometrelik YHT ve HT hattının etüt-proje çalışmaları da sürdürülüyor.

Türkiye hızlı tren ağlarıyla donatılıyor

14 YILDA BÜYÜK İVME KAZANDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, demiryollarına yönelik çalışmaların son 14 yılda büyük ivme kazandığını ifade ederek, demiryolları altyapısına yapılan yatırımın, karayollarına yapılan yatırımı geçtiğine dikkat çekti.

Hızlı ve yüksek hızlı tren hattı projeleri tamamlanmasının ardından kentler arası hedeflenen seyahat süreleri:Türkiye hızlı tren ağlarıyla donatılıyor

Türkiye hızlı tren ağlarıyla donatılıyor İZLE

2009'DAN BU YANA 1213 KİLOMETRE

Arslan, 2009 yılı itibarıyla Türkiye’nin yüksek hızlı trenle tanıştığını anımsatarak, şu ana kadar yapılan YHT hattı uzunluğunun 1213 kilometreyi bulduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Ancak bizim amacımız ülkemizin dört bir yanını hızlı tren ve yüksek hızlı ağıyla örmek. Eğim olarak uygun şartların olduğu coğrafyalarda saatte 250 kilometre hızın üzerinde seyahate izin veren yüksek hızlı tren ağlarını yapıyoruz. Saatte 250 kilometre hıza uygun olmayan coğrafyalarda ise saatte 200 kilometre hıza uygun olarak hızlı tren hatlarını yapıyoruz. Şu anda da ülkemizin dört bir yanını birbirine bağlayacak 3 bin kilometrelik hızlı tren ve yüksek hızlı tren hattımızın inşa çalışmalarına devam ediyoruz."

ANKARA-İZMİR YHT HATTI 2019'DA

Arslan, inşa çalışmaları devam eden hatlardan Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir YHT hattında çalışmalarını hızla devam ettiğini belirterek, 2019'da hattın inşasını tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu projesiyle Pekin’den Londra’ya kesintisiz demiryolu projesinin en önemli halkalarını biri olan Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas YHT hattında da inşaatın etap etap devam ettiğini anlatan Arslan, "Projenin 2018 yılı sonunda tamamlanmasını öngörüyoruz. Ankara-Sivas arasını 405 kilometreye düşürecek YHT projesinde, tüm hat kesimlerinde devam eden altyapı yapım çalışmaları yüzde 75 seviyesine geldi. Üstyapı ve EST için ihale süreçlerine devam ediyoruz. Bursa Bilecik, Konya-Karaman-Ulukışla (Niğde) ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren hatlarında da inşa çalışmaları sürüyor."

2 BİN 622 KİLOMETRELİK HATTIN PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK

Bakan Arslan, 5 bin 277 kilometrelik YHT ve HT hattının etüt-proje hazırlama çalışmasına da devam ettiklerini dile getirerek, 2017 yılı sonuna kadar 2 bin 622 kilometrelik kesimin etüt-proje hazırlama çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Söz konusu hatların Kayseri-Yerköy YHT, Halkalı-Kapıkule HT,  Aksaray-Ulukışla (Niğde) -Yenice (Mersin) HT, Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya HT ve Sivas-Malatya HT hatları olduğunu anlatan Arslan 124 kilometre uzunluğundaki Gebze-Sabiha Gökçen Havaalanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın da Asya-Avrupa arasındaki demiryolu trafiğini destekleyecek önemli bir proje olduğunu, bu hattın projesinin de yıl içinde Yatırım Programına almayı amaçladıklarını kaydetti.

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