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Türkiye-Hollanda ilişkilerinde yeni dönem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hollandalı mevdikaşı Stef Blok ile Viyana'da bir araya geldi. Görüşmede yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi karara bağlandı.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 15:23..
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Türkiye-Hollanda ilişkilerinde yeni dönem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avusurya'da Hollandalı mevdikaşı Stef Blok ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ile Blok'un görüşmesinde Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Türkiye-Hollanda ilişkilerinde yeni dönem

BÜYÜKELÇİ ATANACAK

Bakan Çavuşoğlu görüşmeyi Twitter'dan duyurdu. Çavuşoğlu;

Türkiye-Hollanda ilişkilerinde yeni dönem

Hollandalı mevkidaşım Stef Blok ile Viyana’da görüştük. İlişkilerimizi normalleştirme kararımız çerçevesinde Büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik. Ayrıca mevkidaşım Blok, Ekim ayı başında ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. dedi.

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