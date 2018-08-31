Türkiye-Hollanda ilişkilerinde yeni dönem

Bir baba ve down sendromlu oğlunun kavuşma anı

1 ABD Orta Doğu'da Arap NATO'su kurmayı planlıyor ABD'nin Arap ülkelerindeki gücünü artırmak ve İran hakimiyetini güçsüz kılmak amacıyla ittifak kurma çağrısı yapıyor. ABD Özellikle bölgede bir Arap NATO'su kurmayı planlıyor.

2 KPSS cevap kağıtları erişime açıldı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans seviyesine kültür, eğitim bilimleri ÖABT ve alan bilgisi) giren adayların cevap kağıdını erişime açtı.

3 Elpek bezi dokumacılığını geleceğe aktarıyor Nilgün Efes, yüzlerce yıldır keten liflerinden üretilen ve el dokumasının en önemli örnekleri arasında yer alan elpek bezi dokumacılığını gelecek kuşaklara taşıyor.

4 Antalya'da yeni rekor: 9 milyon turist Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 62 bin 84'e ulaştı. Turizmde en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre de 491 bin kişilik artış oldu.

5 Rize’de havacılık lisesi açıldı Rize'nin Pazar ilçesinde Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. 2018 2019 eğitim öğretim yılında iki şube ile eğitime başlayacak okul için bina yapılacak.

6 İsrail’de dört gün ne yaptım: Tel Aviv gezi rehberi Önce Miami edasına vurulduğum başkent Tel Aviv’e, oradan da eski şehir Yaffa’ya gittim. Şekel’le aramız bozuk ama İsrail, beni çok şaşırttın.