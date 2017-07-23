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'Türkiye Huzurlu Parklar' uygulaması yapıldı

81 ilde 7 bin 968 personelin katılımıyla 4 bin 381 parkta "Türkiye Huzurlu Parklar" uygulaması yapıldı.

23.07.2017 - 23:55
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'Türkiye Huzurlu Parklar' uygulaması yapıldı

Vatandaşların dinlenebilmesi, spor yapabilmesi, sohbet edebilmesi, gezebilmesi ve çocukların arkadaşları ile hoşça vakit geçirip oyun oynayabilmesi için her yıl belediyeler tarafından yüklü miktarda kaynak kullanılarak yapılan parklarda vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla Türkiye genelinde "Huzurlu Parklar" uygulaması hayata geçirildi.

'Türkiye Huzurlu Parklar' uygulaması yapıldı

4 BİN 381 PARK DENETLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 4 bin 381 parkta gerçekleştirilen denetimlere, 2 bin 471 ekipteki 7 bin 968 personel ile 39 detektör köpek katıldı.

'Türkiye Huzurlu Parklar' uygulaması yapıldı

Denetimler sırasında şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirilerek, üst aramaları yapıldı. Denetimler saat 20.00'ye kadar sürdü.

MOBİL PARK POLİSLERİ İŞ BAŞINDA

Vatandaşların huzur içinde bu parkları kullanabilmesi ve yapılan yatırımların kıymetlendirilebilmesi amacıyla, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 30 Büyükşehirde 5 Haziran'da Mobil Park Polisleri uygulaması faaliyete geçirildi.

'Türkiye Huzurlu Parklar' uygulaması yapıldı

Proje kapsamında 148 ekipte 439 polis memuru ve 147 zabıta memuru görevlendirildi. Büyükşehir Belediyesi bulunan 30 ilde görev yapan park polislerinin zaman içerisinde 51 ilde daha faaliyete geçeceği kaydedildi.

'Türkiye Huzurlu Parklar' uygulaması yapıldı

443 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetimler kapsamında şu ana kadar 1 kapkaç, 4 oto hırsızlığı, 5 yankesicilik, 2 yaralama, 4 darp, 8 uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olayına anında müdahale edilerek 20, 104 sahte para ve sahte evrak olayına karışan 105, 14 ayrı suçtan aranan 6 ve yapılan kimlik sorgulamaları sonucu 228'i aranan şahıs olmak üzere toplam 443 şüpheli gözaltına alındı.

'Türkiye Huzurlu Parklar' uygulaması yapıldı

Kontrollerde 316 araç sorgulamasında ise aranan 2 otomobil tespit edilirken, 5 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı tabanca ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

'Türkiye Huzurlu Parklar' uygulaması yapıldı

1 FETÖ'CÜ YAKALANDI

Kırşehir'de Ahi Evran Mahallesi'ndeki bir parkta oturan A.G'nin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi. Sorguda A.G'nin hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla yakalama kararı olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

'Türkiye Huzurlu Parklar' uygulaması yapıldı

205 DİLENCİYE PARA CEZASI

Ayrıca dilencilik yaptığı tespit edilen 205 kişiye de 23 bin 128 lira para cezası uygulandı.
Yetkililer, uygulamayı vatandaşların olumlu karşıladığını belirterek, proje sayesinde hem vatandaşların huzur içinde parkları kullanabileceğini hem de belediye zabıtası görevlileri aracılığı ile parklarda meydana gelen hasar, eksiklik ya da aksaklıkların en kısa zamanda tamir edilmesinin mümkün olabileceğini kaydetti.

'Türkiye Huzurlu Parklar' uygulaması yapıldı

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