Türkiye için 3 yıl boyunca büyüme görüldü

Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme raporunda, Türkiye’nin geçen yıl artan makro ekonomik dengesizliklere rağmen güçlü bir büyüme kaydettiği ifade edildi.

3 YIL BOYUNCA BÜYÜME DEVAM EDECEK

Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme raporunda Türkiye’nin 2018 yılında yüzde 4,7, 2019 yılında yüzde 4,4, 2020 yılında ise yüzde 4 büyüme kaydedeceği öngörüsüne yer verildi.

Raporda, Türkiye'de enflasyonun ise bu yılın sonunda yüzde yüzde 10,4, gelecek yılın sonunda yüzde 9,0, 2020 yılında ise yüzde 8,2 seviyesinde olmasının beklendiği belirtildi.

Dünya Bankası raporunda, Türkiye’de cari açığın ise 2018 yılında yüzde 5,7, 2019 yılında yüzde 5,6, 2020 yılında yüzde 5,5 olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

YOKSULLUK GİDEREK DÜŞÜYOR

Türkiye’de yoksulluğun önceki yıllara göre azaldığı ve önümüzdeki dönemde de hızı azalsa da bu düşüş trendinin devam edeceği ifade edilen raporda, seçimler öncesinde genişlemeci ekonomi politikalarının devam ederek talebi desteklemeye devam etmesinin beklendiği kaydedildi.