Türkiye için çocuk katili diyen Önlü hakkında inceleme

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin'de terör örgütü PYD'yi vuran Türkiye için 'çocuk katili' mesajı atan Alican Önlü'nün paylaşımları için harekete geçti. Önlü'nün sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, herhangi bir suç unsuru bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı.

TÜRKİYE VE RUSYA İÇİN ÇOCUK KATİLİ MESAJI

Terör örgütü PYD'nin vurulmasıyla Twitter'da paylaşım yapmaya başlayan Önlü, Türkiye ve Rusya'yı çocuk katili olarak göstermeye çalıştı. Önlü, yaptığı paylaşımla Türkiye'nin sivil Kürt vatandaşları hedef aldığını iddia etti.

İncelemenin ardından bir suç unsuru tespit edilmesi halinde hazırlanacak dosya, gerekli yasal işlemin yapılması için Önlü'nün milletvekili olması dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

DAHA ÖNCE DE PORNO PAYLAŞMIŞTI

HDP milletvekili Alican Önlü, 2016'DA Twitter hesabından cinsel içerikli bir video paylaşmıştı.

Önlü, videoyu paylaştıktan sonra da komploya kurban gittiği şeklinde bir açıklama yaptı.