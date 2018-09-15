Türkiye ikinci üniversiteyi okumak istiyor

Üniversite ve üniversite tercihleri aylık sırasıyla 49 bin 500 ve 40 bin 500 kere aranırken 33 bin 100 kere aranan ikinci üniversitesi ifadesi üçüncü oldu. Üniversite arama sıralamasına göre ilk sıraya Karadeniz Teknik Üniversitesi yerleşti.

SAYI ARTIYOR

Birinci üniversite okurken ikinci üniversite okumak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi (AÖF) kayıtlarının 11 Eylül’de başladığını da hatırlatalım.

SINAVSIZ ÜNİVERSİTE

İkinci üniversite okumak isteyen öğrenciler örgün ya da uzaktan lisans, önlisans eğitimine devam eden öğrenciler İstanbul Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesinde bulunan Açıköğretim Fakültesinde AÖF bölümlerinde sınavsız bir şekilde ikinci üniversite okuyabilmektedirler.