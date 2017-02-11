taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

Türkiye ile AB arasında göçmen mutabakatı

Mutabakat kapsamında Pakistan, Nijerya, Cezayir, Bangladeş ve Filistin uyruklu 19 göçmen Türkiye'ye gönderildi

11.02.2017 - 05:41
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yunanistan'ın Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, 8'i Pakistan, 5'i Nijerya, 3'ü Cezayir, 2'si Bangladeş, biri Filistin 19 göçmen, AB sınır koruma ajansı Frontex'in gözetiminde Midilli'den Dikili'ye gönderildi.

Göçmenlerin 16'sının sığınma başvurularının reddedildiği, 3'ünün ise başvurusunu çektiği belirtildi.

Öte yandan Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili protokol çerçevesinde bir Türk göçmen de iade edildi.

Yunanistan'ın dün de Pakistan ve Bangladeş uyruklu kişilerden oluşan 13 göçmeni İpsala Sınır Kapısı'ndan Türk yetkililere teslim ettiği öğrenildi.

Türkiye-AB mutabakatı kapsamında Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilen göçmenlerin sayısı 889'a ulaştı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili protokol çerçevesinde ise aralarında Türklerin de bulunduğu bin 196 göçmen Türkiye'ye iade edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu güven ve huzur uygulamasını koordine etti

Süleyman Soylu güven ve huzur uygulamasını koordine etti

37
Cumhuriyet'ten çarpıtma: Cemevini yaktılar

Cumhuriyet'ten çarpıtma: Cemevini yaktılar

86
Galatasaray Odeabank deplasmanda Barcelona'yı devirdi

Galatasaray Odeabank deplasmanda Barcelona'yı devirdi

6
MHP lideri Devlet Bahçeli Konya'da

MHP lideri Devlet Bahçeli Konya'da

15
Jandarma Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi

Jandarma Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi

17
Almanya'da darbe girişimini anlatan tiyatroya yasak

Almanya'da darbe girişimini anlatan tiyatroya yasak

19
ABD'de yargılanan Türk hacker 8 yıl hapis cezası aldı

ABD'de yargılanan Türk hacker 8 yıl hapis cezası aldı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM