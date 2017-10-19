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Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerekiyor

Avusturya'da Parlamento seçimlerini kazanan Sebastian Kurz, Türkiye ile AB müzakerelerinin durdurulması gerektiğini söyledi.

19.10.2017 - 16:57
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Avusturya'da genel seçimleri kazanan Sebastian Kurz seçmenlerine oynamaya devam ediyor. Türkiye hakkında küstah sözlerde bulunan Kurz, Twitter'da Türkiye ile Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini iddia etti.

Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerekiyor

"ÜYELİK KRİTERLERİ KARŞILANMIYOR"

Kurz, Avrupa Parlamentosu'nda merkez sağ grup başkanı Alman Manfred Weber'le yaptığı toplantının ardından Türkiye'nin üyelik kriterlerini karşılamadığını belirtti.

Kurz Twitter'da "Bu yüzden Türkiye ile AB üyelik müzakereleri durdurulmalı." dedi.

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