Türkiye ile BAE arasında savunma anlaşması imzalandı

"Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Mutabakat Muhtırası"nın onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, her iki tarafın savunma sanayisi kabiliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin esas ve prensiplerin belirlendiği muhtırayla savunma sanayisi ve diğer sanayiler arasında somut iş birliği ortaklığının tesis edilmesi amaçlanıyor.

SAVUNMA ALANINDA KOMPLE İŞ BİRLİĞİ

İki ülke, ihtiyacı olan her tür malzeme, aksam, cihaz, teçhizat, ilgili hizmetler ve yedek parçalar ile bileşenlerin ortak araştırma, geliştirme, tasarım, üretim, bakım, onarım, revizyon ve modifikasyonunun yürütülmesi, askeri sistemlerinin geliştirilmesi ve bu amaçla ortak projelerin oluşturulması ile her iki tarafın bilimsel, teknik ve sınai kaynaklarından istifade edilmesi konusunda iş birliği yapabilecek.

Taraflardan hiçbiri diğer tarafın önceden müşterek ve karşılıklı alınmış yazılı onayı olmaksızın savunma sanayisi ürünlerini, teknik bilgileri ya da ilgili belgeleri hibe ya da satış şeklinde üçüncü bir tarafa transfer edemeyecek.

Her iki ülke eşit sayıda temsilcilerinden oluşan ve savunma sanayisi alanında iş birliği yapacak bir karma komite kanalıyla mutabakat muhtırasını uygulayacak.