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Türkiye ile İsviçre arasında geri kabul anlaşması

Türkiye ve İsviçre’nin, Avrupa Birliği ile imzalanan geri kabul anlaşmasının benzeri bir anlaşma için görüşmeleri sonuçlandı.

21.01.2017 - 01:39
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  2. Politika

isviçre

Türkiye üzerinden İsviçre’ye geçtiği düşünülen yasa dışı göçmenlerin Türkiye’ye geri iadesini mümkün kılan anlaşma iki ülke arasında sağlandı. Açıklama bizzat Federal Entegrasyon Sekretaryası (SEM) tarafından bugün İsviçre Devlet Radyosu SRF’in Rendez-vous programında yapıldı.

Açıklamayı yapan Federal Entegrasyon Sekretaryası sözcüsü Martin Reichlin, anlaşmanın ne zaman imzalanacağına dair tarih vermedi ancak, Federal Hükümet’in (Bundesrat) Türkiye’deki aktuel durumu ve Türkiye ile AB arasındaki durumları göz önünde bulundurarak en uygun zamanda imzalamak istediğini dile getirdi.

Anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesi durumunda, Türkiye üzerinden İsviçre’ye yasal olmayan yollardan gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğu gibi, Suriye vatandaşlarını veya akrabalarının da geri yollanmasını kapsıyor. Bu anlaşma ile İsviçre’ye Türkiye üzerinden gelen mülteciler, İsviçre’den kolaylıkla Türkiye’ye geri iade edilebilecek. İsviçre, AB üyesi olmadığı için Türkiye ve AB arasında 2013 yılında imzalanan geri kabul anlaşmasına taraf olamıyor.

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