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Türkiye ile Katar arasında eğitim anlaşması

Katar'ın Başkenti Doha'da 2 Aralık 2015'te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 10:38..
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Anlaşma, genel olarak iki ülke arasındaki iş birliği ve anlayışı artırmanın yanı sıra özellikle eğitim alanındaki ikili iş birliği ve değişimleri eşitlik, karşılıklı fayda ve mütekabiliyet temelinde geliştirmeyi öngörüyor.

Anlaşmaya göre, iki ülke arasında örgün ve yaygın eğitimde bilgi ve bilimsel yayınların değişimi, uzman öğretmen ve öğrenci değişimi ile mesleki ve teknik eğitim deneyimlerin paylaşımı sağlanacak.

Türkiye ile Katar arasında eğitim anlaşması

TÜRKÇE VE ARAPÇA ÖĞRETİLECEK

İki ülkenin kendi eğitim sistemleri içerisinde karşılıklı olarak Türkçe ve Arapçayı yabancı dil olarak öğretmesi ve öğrenilmesinin teşvik edilmesini içeren anlaşma çerçevesinde taraflar, Katar Yüksek Eğitim Konseyi tarafından uygulanan kurallar çerçevesinde Katar Devleti Türk Okulunun (Topluluk Okulu) açılışını teşvik edecek.

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