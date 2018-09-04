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Türkiye ile Katar arasında ticaret anlaşması imzalandı

ABD'nin dolar saldırısına karşı, Türkiye ile 15 milyar dolarlık yatırım için anlaşan Katar arasında ilk imzalar atıldı.

REUTERS | 04.09.2018 - 17:06..
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Türkiye ile Katar arasında ticaret anlaşması imzalandı

Türkiye ve Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile onun davetlisi olarak Türkiye'yi gelen Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Cassim el-Sani tarafından Ankara'da paraflandı.

CARİ AÇIĞIN DARALTILMASI HEDEFLENİYOR

Ticaret Bakanlığı, mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı serbestleşmeyi amaçlayan anlaşmayla Türkiye'nin cari açığının daraltılması ve Katar sermayesinin çekilmesinin hedeflendiğini belirtmişti. Anlaşma, telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsıyor.

Türkiye ile Katar arasında ticaret anlaşması imzalandı VİDEO

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