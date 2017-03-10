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Türkiye ile Rusya arasında ortak yatırım fonu

Türkiye Varlık Fonu ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Türkiye-Rusya Yatırım Fonu kurmak için Mutabakat Anlaşmasını imzaladı.

10.03.2017 - 22:48
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Anlaşma kapsamında Türkiye ve Rusya, ikili ekonomik bağları güçlendirebilecek ve iki ülke arasındaki yatırım akışını artırabilecek cazip yatırım projelerini belirlemek için birlikte çalışacaklar.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM FONU

Mutabakat anlaşması, Rusya Federasyonu’na yapılan ziyaret kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in huzurunda imzalandı. Anlaşmaya göre her iki ülke Türkiye-Rusya Yatırım Fonu’na 500’er milyon dolara kadar çıkabilecek bir yatırım yaparak toplamda 1 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir fon oluşturacak.

Türkiye ile Rusya arasında ortak yatırım fonu

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Bostan yapılan anlaşmanın iki kurum arasındaki uzun soluklu bir işbirliğinin başlangıcı olmasını dileyerek şunları söyledi:

"Türkiye-Rusya Yatırım Fonu’nun iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini hızlandıracağına inanıyoruz. Türkiye Varlık Fonu ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, hem Türkiye’de hem Rusya’da, ülkelerinin ekonomik büyümesine ve refah düzeylerinin gelişmesine katkıda bulunacak kârlı yatırım fırsatları üzerinde çalışacak. Bu anlaşmanın Türkiye Varlık Fonu’nun ilk uluslararası girişimlerinden biri olmasından da ayrıca heyecan duyuyoruz.”

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO’su Kirill Dmitriev, bu anlaşmanın Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesine ivme kazandıracağını belirterek, “RDIF, Türkiye Varlık Fonu’yla kuruluşundan bu yana yakın temas halinde. Yatırım süreçlerindeki ortak yaklaşım sayesinde, ekonomik işbirliğinin gelişmesini teşvik edilecek ve daha etkili olmasını sağlanacaktır. RDIF ve TVF, potansiyel ortak yatırım projeleri hakkında görüşmelere başlamış bulunmaktadır" dedi.

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