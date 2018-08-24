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Türkiye ile Rusya arasındaki vizeler kaldırılmaya yakın

Moskova ve Ankara, vize rejimini basitleştirmek için mekanizma kurulması konusunda anlaştı.

Haber Merkezi | 24.08.2018 - 12:55..
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Türkiye ile Rusya arasındaki vizeler kaldırılmaya yakın

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Moskova ve Ankara'nın vize rejimini basitleştirmek amacıyla bir danışma mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya vardığını ifade etti.

"MÜZAKERELERE HAZIRIZ"

Moskova'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Rusya tarafı olarak farklı kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize rejiminin basitleştirilmesiyle ilgili müzakerelere hazır olduğumuzu teyit ettik ve en kısa sürede bu konuyu ele alacağız. Bu konuda anlaşmalar hazırlanması için danışma mekanizması kurulması konusunda mutabakat sağladık" dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki vizeler kaldırılmaya yakın VİDEO

HUSUSİ PASAPORTLARA VİZESİZ SEYAHAT

Hususi pasaportların vizesiz olarak Rusya'ya giriş yapabilmesi için yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini belirten Lavrov, yakında bu uygulamanın da hayata geçirileceğinibelirtti.

Lavrov "Uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Atılacak adımlar görüşülecek. Mutabakat sağlamak o kadar zor değil. Örneği tır sürücüleri zorluk çekiyor. Bunu çok hızlı yapabileceğiz. Hususi pasaport taşıyıcılar, hizmet pasaportlarının yanı sıra bunlar var. Hizmet pasaportlar ve hususi pasaport taşıyıcıları için vizelerinin kaldırılması için bir nota gönderdik. Umarım en kısa zamanda müjdeyi alacaksınız." dedi.

 

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