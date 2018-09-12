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Türkiye ile Sudan'ın petrol anlaşması Mısır medyasında

Türkiye'nin Sudan'daki varlığından dolayı rahatsız olan Sisi yönetimi, medyasıyla da ilişkileri hedef alır hale geldi.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 10:36..
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Türkiye ile Sudan'ın petrol anlaşması Mısır medyasında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsisini istemiş ve bu istek kabul görmüştü.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir ile Başkan Erdoğan arasındaki pozitif ilişkiler, iki ülkenin petrol konusunda da anlaşma imzalamasına yol açtı.

TÜRKİYE SUDAN'DA PETROL ARAYACAK

Yapılan anlaşmaya göre; Türkiye, Sudan'da petrol arama çalışmaları yapabilecek.

Arama tarama faaliyetleri bizzat Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile ortaklaşa yürütülecek.

Türkiye'nin bölgedeki varlığı, Sudan'ın politikalarına etki etmeye çalışan Mısır yönetimini de rahatsız etti.

Türkiye ile Sudan'ın petrol anlaşması Mısır medyasında

SİSİ RAHATSIZ

Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsisi nedeniyle Sudan yönetimine tepkili olan Sisi yönetimi, petrol anlaşmasıyla daha da endişeli bir duruma geldi.

Türkiye ile Sudan'ın petrol anlaşması Mısır medyasında

MISIR MEDYASININ HEDEFİ TÜRKİYE-SUDAN İLİŞKİLERİ

Mısır'da yayın yapan gazeteler de, darbeci Sisi yönetiminin sözcülüğünü yaparcasına Türkiye-Sudan ilişkilerini hedef tahtasına yerleştirdi.

100 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Türkiye ile Sudan arasında 100 milyon dolarlık petrol anlaşması imzalandığını büyük puntolarla sayfalarına taşıyan Mısır medyası, internet üzerinden de anlaşmayı okuyucularına duyurdu.

Mısır'daki politikacılar, Türkiye'nin Sudan'daki varlığından rahatsız olduğunu söylemekten kaçınmıyor.

Türkiye ile Sudan'ın petrol anlaşması Mısır medyasında

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